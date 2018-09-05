中市豪宅設計走國際路線、生態綠化兩大趨勢

2018年09月05日 08:45 中時 盧金足

大陸建設「寶格」豪宅，力邀時尚指標寶格麗精品飯店的御用建築師Antonio Citterio的設計團隊ACPV聯手打造。（盧金足攝）

如何抓住金字塔客戶的心！台中市不少豪宅建商推案，特別請來國際知名建築師設計，為建案品質及知名度加分，此外，地球暖化議題備受關切，建案也強調綠意，基地綠化比率增加，凸顯有如居住在森林、花園裡的訴求，打造住戶擁有離塵不離城的居住空間，在競爭的豪宅市場成為熱門賣點。

台中市頂尖豪宅的國際建築潮流，一波接一波，建築界及學界即稱，要看世界各地的建築師作品，不必奔波世界各地，台中市有如國際建築師作品的櫥窗，能在最短時間內一覽無遺，親炙大師作品的風彩。

榮獲普立茲克獎建築大師伊東豊雄，為西區國美館特區的富邦「天空樹」操刀，建築外觀有如彷生大樹向上延展，結構設計上也突破傳統，採用內凹形的連續曲線帷幕，展現優雅自然的弧形線條，開創豪宅設計的新視野。

「把自然搬進建築裡！」伊東豊雄不只將建築體擬化為大樹，在「天空樹」建案中，2755坪基地，僅17％面積用作建築，近兩千坪面積規畫為社區私人花園，住戶獨享數百棵大樹的森林景緻，與大型生態湖泊以及環湖步道，是已開發都市難得珍貴的森林祕境，形成高綠覆率的房市主流特色。

大陸建設「寶格」力邀時尚指標寶格麗精品飯店的御用建築師Antonio Citterio的設計團隊ACPV，共同聯手打造，也藉由「全案設計」規畫，從建築、景觀、公設、家具、廚衛、餐具等大小細節，達到精品豪邸要求，及頂端客戶的品味。

著眼於環境永續、自然綠化將是建築業的必然趨勢，如富邦「天空樹」將大面積自然覆土規劃成花園、生態湖泊，住戶享受都市中的親綠生活。

此外，陸府「植森」所在的單元二重畫區則是在法規低密度、低建蔽、高綠覆規範下，成為未來「綠豪宅」起源地。

擁有專業綠海團隊、擅長園藝植栽與建築結合的陸府建設，在單元二新市政綠特區推出「植森」大樓案如虎添翼。

陸府建設將別墅立體化設計運用在「植森」大樓中，社區內800坪的原生森林庭園外，每一層住家都擁有植樹大陽台空間，可運用成空中庭院、戶外休憩、甚至果嶺推桿，將室外的自然引入住家。

植栽與生態的連結關係也是陸府「植森」設計之初便已規畫，如跳島式陽台、室室開窗並規劃花台，吸引蝶鳥生物棲息，營造出「微生態體」；水平、垂直式百分百綠覆率，成為豪宅客「森呼吸」的新選擇。

(中時 )