若操盤失誤恐全面崩盤？陳敏鳳曝民進黨困境

民進黨主辦「百工百業挺改革大會-台北場」3日晚間登場，蔡英文總統（中）為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智（右）加油打氣。（鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

選戰進入倒數，民進黨啟動「百工百業挺改革」全台輔選列車，3日晚間舉行台北場，蔡英文總統、行政院院長賴清德首度合體，為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智加油打氣。資深媒體人陳敏鳳指出，新北市長候選人蘇貞昌沒有預想的外溢效應，在台北市民進黨選民深陷綠色憂鬱中，若操盤失誤，恐出現綠營候選人被兩頭棄保情況，她說創綠營新低記錄無所謂，但若崩盤就真的嚴重了。

台北市長選舉進入白熱化，民進黨參選人姚文智、國民黨參選人丁守中和現任市長柯文哲都卯足全力拚選戰。以目前公布的民調顯示，柯文哲的支持度仍持續領先，姚文智仍是三人當中最後一名。

姚文智情選低迷，民進黨輔選列車「百工百業挺改革」台北場日前登場，身兼黨主席的蔡英文總統及行政院長賴清德齊聚，為姚文智輔選。賴清德力讚姚文智在這場選舉「不只是勇敢承擔，還打死不退」，只要大家全力支持，姚一定會高票當選。蔡英文則稱讚姚表現「越來越好」。蔡說很多人都跟她表示有看見姚文智的誠懇，「他可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變」。

對此，陳敏鳳在《ETtoday新聞雲》雲論中指出，很多綠營的人私下都承認這次台北要贏很難，目前更怕丟掉太多北市以外的縣市，「因此，黨中央在最後兩個月內，如果新北市已經無法成為領頭羊，也必須要有因應之策」。陳敏鳳說因應對策有二，若設定新北市領頭羊角色未達成，就該努力達成，真的達不成，就該另外設定其他領頭羊，或以全政黨為訴求，呼喚綠營歸隊，緩解綠營選民焦慮。

(中時電子報)

台北》柯文哲陷器捐泥巴戰 人渣… 桃園》幕僚眼中的「鄭文燦模式」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。