若操盤失誤恐全面崩盤？陳敏鳳曝民進黨困境

2018年09月05日 08:44 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰進入倒數，民進黨啟動「百工百業挺改革」全台輔選列車，3日晚間舉行台北場，蔡英文總統、行政院院長賴清德首度合體，為選情一直低迷的民進黨台北市長參選人姚文智加油打氣。資深媒體人陳敏鳳指出，新北市長候選人蘇貞昌沒有預想的外溢效應，在台北市民進黨選民深陷綠色憂鬱中，若操盤失誤，恐出現綠營候選人被兩頭棄保情況，她說創綠營新低記錄無所謂，但若崩盤就真的嚴重了。

台北市長選舉進入白熱化，民進黨參選人姚文智、國民黨參選人丁守中和現任市長柯文哲都卯足全力拚選戰。以目前公布的民調顯示，柯文哲的支持度仍持續領先，姚文智仍是三人當中最後一名。

姚文智情選低迷，民進黨輔選列車「百工百業挺改革」台北場日前登場，身兼黨主席的蔡英文總統及行政院長賴清德齊聚，為姚文智輔選。賴清德力讚姚文智在這場選舉「不只是勇敢承擔，還打死不退」，只要大家全力支持，姚一定會高票當選。蔡英文則稱讚姚表現「越來越好」。蔡說很多人都跟她表示有看見姚文智的誠懇，「他可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變」。

對此，陳敏鳳在《ETtoday新聞雲》雲論中指出，很多綠營的人私下都承認這次台北要贏很難，目前更怕丟掉太多北市以外的縣市，「因此，黨中央在最後兩個月內，如果新北市已經無法成為領頭羊，也必須要有因應之策」。陳敏鳳說因應對策有二，若設定新北市領頭羊角色未達成，就該努力達成，真的達不成，就該另外設定其他領頭羊，或以全政黨為訴求，呼喚綠營歸隊，緩解綠營選民焦慮。

(中時電子報)