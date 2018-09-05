獨／金曲新人連續12年開唱！林俊逸見歌單頻笑場

林俊逸（右）昨開唱，葉瑋庭到場力挺並送上火龍果。（星光娛樂提供）

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林俊逸（右）昨晚開唱。（星光娛樂提供）
林俊逸（右）昨開唱，葉瑋庭到場力挺並送上火龍果。（星光娛樂提供）
林俊逸（右）昨開唱，葉瑋庭到場力挺並送上火龍果。（星光娛樂提供）

林俊逸本月起每週二晚上，重返駐唱多年的EZ5 live house固定演出，身兼主持人及演員等多重身份的他，當年是台視《五燈獎》〈小朋友歌唱比賽〉第一位五度五關得主，於1991至1993年間陸續發行五張個人專輯，曾入圍第四屆金曲獎最佳新人！林俊逸近年跨足影視成績亮眼，仍不忘身為歌手的初衷，為了回饋廣大歌迷，今年是他連續第12年在EZ5進行秋季限定演出。

昨（4日）首場演出，他以電影《大娛樂家》的〈Never Enough〉開場現身，氣勢滂礡！林俊逸說：「會選唱Never Enough，是希望自己可以唱個不停，唱歌生命never enough。」隨後他一連演唱〈笑忘書〉、〈默〉及〈李白〉等歌，現場有歌迷送上點歌單，卻錯把愛神的箭寫成了「愛的神箭」，一度讓俊逸笑到唱不下去！

近期忙於籌備年底新作品的葉瑋庭，昨以經紀公司師妹身份，到場力挺林俊逸，她開心地說：「因為媽媽是林俊逸的鐵粉，所以奉母后之命前來朝聖！」葉瑋庭還特地獻上夏秋盛產的「紅龍果」，不僅幫師兄潤肺，也希望林俊逸能像紅龍果一樣又紅又火，長長久久。

(中時 )

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