桃園》幕僚眼中的「鄭文燦模式」 翻轉桃園

2018年09月05日 09:18 中時 甘嘉雯

幕僚眼中的鄭文燦！選舉進入倒數，各參選人利用網路媒體等宣傳自己，爭取連任的民進黨現任市長參選人鄭文燦，以《鄭文燦模式》細數他從學生時代參加學運到入閣任新聞局長、2009年臨危受命打造58天奇蹟，2014年上任後，外界認為他把市長當里長幹，跟隨著他身邊的幕僚說，「害羞、溫暖、隱藏感情」就是他本人無誤。

貼近鄭文燦的幕僚包括市府祕書處長顏子傑、隨行祕書張惟翔、競辦幹部卓家羽、市長辦公室副主任施彥廷、研考會主委詹賀舜、新聞處長張惇涵等人，眼中的老闆到底是什麼樣的人？

「打贏2014選戰當晚凌晨受訪，他終於擁抱我們...接下來都沒有抱過」，時任競選總部新聞部主任的顏子傑對鄭文燦這一次「真情流露」印象深刻，也無法把他弄哭；張惟翔選後並未立刻加入市府團隊而選擇「出走」，他說向老闆請辭，老闆沒情緒讓他好失落，沒想到不到5分鐘接到挽留電話，還說若要推薦信會幫你弄好。

施彥廷則被阿燦「鄉土」口味改變胃口，拋棄三明治、漢堡，早餐改吃豬血湯、油飯、肉羹麵，中餐喜歡吃鵝肉麵、滷肉飯、陽春麵之類的小吃；詹賀舜則對他一成不變的手機印象深刻，以為壞了竟又買一支同樣的。

卓家羽說，有次隨行祕書生日，他告訴祕書可以早點下班，不過大家仍不敢走，最後有人跳出來「你不走，我們怎麼走？」鄭文燦還尷尬的笑了一下「對，我先走！」；「其實就是惦惦呷三碗公」張惇涵這樣形容鄭文燦，再貼切也不過了。

(中時 )