6女7男群交趴 攝影師說真實人數其實是...

2018年09月05日 08:56 中時電子報 張達智

「穆川申」繼續在tumblr發表情色攝影作品。（截自《松山西口前》tumblr）

去年年底在網路掀起一陣波濤的「6女戰7男」性愛群交趴事件，化名「穆川申」的蔡姓攝影師，因涉嫌在網路發表雜交、群交「藝術照」，又遭人踢爆是收費舉辦性愛派對，遭到台北地檢署調查，8月10日被檢察官依刑法231條第1項媒介性交罪諭令6萬元交保。

儘管遭到調查，「穆川申」並沒有停下「情色攝影」的腳步，而是轉戰尺度更寬的平台tumblr，化名「松山西口前」，繼續發表情色攝影作品。

他在今年7月2日的一篇貼文吐露對「6女7男」風波的感想，他說當時實際是「7女6男」，他只是記錯了還來不及改，就已經被大肆分享。

「穆川申」稱報導內容一半以上都是錯誤，但他懶得將錯誤說出。他忍了好久想說的是，有人宣稱（從照片）認出女朋友的屁股，但女生的肩膀、腰間和大腿的刺青，他都修掉了，「難道，你女朋友哪邊有刺青你會不知道嗎」。

「穆川申」還說他是攝影師，不是錄影師，外傳17g的影片讓他笑到不行，因為打開一看全是泰國越南A片。

「穆川申」說他唯一後悔的是，沒有在7位女生都在場的時候，同時拍下一張照片。更在結尾表示，「我不可能放掉松山西口前」，表達他不會放棄情色藝術攝影。

(中時電子報)