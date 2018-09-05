尪不敵「7年之癢」偷情業務員 綠光女軍官氣到切子宮

示意圖。(達志影像)

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中時

曾任高階軍官的黃姓女子，與吳姓先生在2013年結婚，婚後，吳不僅對她暴力相向，還與花姓保險業務員婚外情，導致黃壓力過大，切除子宮，兩人公開「曬恩愛」，臉貼臉拍照印在馬克杯上，氣得黃控告損害賠償，士林地院審結，認為不須以發生性行為為限，「小三」與吳不正當行為，以破壞「正宮」婚姻美滿，須賠償60萬，可上訴。

黃主張，花姓「小三」在她婚後第7年，就開始與她先生上汽車旅館消費，甚至拿著項鍊，摟著吳的肩膀、臉貼臉合照，還共同租屋「築愛巢」，導致她長期壓力過大，體重暴瘦，子宮內膜異位肌瘤切除子宮、輸卵管，被國軍認列二等殘，身心備受折磨無法工作，因而控告「小三」，賠償468萬多元精神撫慰金。

但花主張，兩人一起出國是拜訪吳介紹的客戶，拍照印在馬克杯是「社交禮儀」，並沒有破壞他的婚姻。

但判決指出，兩人一同在平菁街租屋，房東作證說：「我剛開始還以為他們是夫妻」，直到退租的時候，都是由吳幫忙搬家，且兩人一同搭機出國，吳聲稱是幫忙訂機票，但彼此都知道出國時間，若只是拍照禮節，不需要相擁合照，刻意強調項鍊等物，兩人諸多行為，已經超過客戶、業務員的之互動。

法官認為，黃女還要獨立撫養小孩，吳還向法院訴請離婚，對她精神上的傷害不小，考量「小三」交往時的情節、時間，應賠償黃女60萬。

(中時 )

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