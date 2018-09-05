好市多將進駐中市北屯 洲際棒球場接力打造娛樂城

2018年09月05日 09:54 中時 盧金足

「好市多」將進駐台中市北屯捷運綠線GO站附近土地，帶動北屯機場與12單元區域地價與房價。（圖／台中市府提供）

國際知名賣場好市多以9.75億餘元、高出底標約15.3％得標，正式進駐台中市北屯捷運綠線GO站附近土地，帶動北屯機場與12單元區域地價與房價，業界預估明年推案量將飆上百億元。

台中市大型投資招標案頻釋出，包括北屯捷運機場G0站、洲際娛樂商城租賃案等商業土地，吸引國內外重量級業者競爭搶標，造就投資熱潮，大量就業機會與消費商機，帶動區域龐大購屋需求，吸引總太、永福、龍寶、坤悅等知名建商進駐推案。

好市多台中二店預期落腳北屯捷運機廠旁特定商業區，總面積逾六千坪，集中在機廠西側，以發展零售、批發量販店、商業設施及休閒服務設施為主，該案設定地上權50年，權利金底價8.45億元，最後由好市多以9.75億餘元，高出底標約15.3％得標。

北屯機捷G0總站搭配鐵路高架化、未來的雙港輕軌，成為最具潛力發展區塊，週邊地價短短兩年漲幅逾5成，周邊推案以首購宅為主力，總太「織築」推出短短三個月即完銷，總太集團也趁勢購入另一土地，為之後推案做足準備；惠宇建設也進場插旗，吸引很多粉絲詢問建案，大漁「ONE Plus」預售案也熱銷。

台中市北屯捷運綠線GO站周遭房市水漲船高，接棒點火的是「台中洲際棒球園區娛樂商城」，基地位於北屯區崇德路與環中路口，預計租賃連鎖餐飲、百貨娛樂購物、運動零售旗艦店等，將成為中台灣頂級娛樂城。

台中市北屯捷運綠線GO站，洲際娛樂商城緊臨崇德、洲際雙核心商圈，周邊頂級商辦與高級住宅齊聚，大量就業人口與消費商機，建商競推建案搶市。

繼去年龍寶建設推出「仁美臻邸」、今年惠宇建設PARK23」皆創下快速完銷紀錄，11期預售市場包括大毅、永福、坤悅等，都有亮眼的銷售成績，業者推案信心大增，預售開價逐步走高。

正對娛樂商城的永福地產「洲際W」推出線上購屋網站，公開透明的銷售手法獲好評，業者表示，周周平均吸引逾50組來客數，受到首購族群青睞，不少外來客也紛紛搶進。

(中時 )