823豪雨農災保險理賠 屏東養殖每公頃百萬

2018年09月05日 09:35 中時 游昇俯

823豪雨造成中南部農業嚴重災損，但在屏東、高雄的蓮霧及養殖漁業，今年投保降水量參數型農業保險共142件，其中130件達到理賠標準，獲得理賠金額共3298萬元，得以彌補部分損失，特別是屏東養殖漁業，每公頃理賠金還高達100萬元。

因應氣候快速變遷，極端氣候發生頻率增加，今年由地方政府與產險公司共同規劃的「高雄地區降水量參數養殖水產保險」、「屏東地區降水量參數養殖水產保險」及「屏東地區颱風風速及降水量參數蓮霧保險」3件保單，在這次823豪雨災損中達到理賠標準，成功獲得理賠。

其中，高雄養殖水產保險投保19件，達到48小時連續降雨達525毫米的賠付雨量標準，全部獲得理賠，理賠金約467萬元；屏東蓮霧保險投保80件，也有68件達到120小時連續降雨600毫米的標準，獲賠約130萬元；屏東養殖水產保險投保43件，達到48小時連續降雨480毫米標準，獲賠金額更高達2千7百多萬元。

這次豪雨致災，以漁產損失近4億元最為嚴重，養殖漁業更是首當其衝。農業金融局副局長周若男表示，農業保險最大意義，在於農民受到災損時，除了現金救助，還有保險理賠可以降低損失。她表示，以屏東養殖水產保險為例，保單魚種包括龍膽石斑、青斑、龍虎斑、金目鱸、黃鱲鰺、午仔魚、赤鰭笛鯛等，這次受損面積共27公頃，相當於每公頃即獲賠100萬元。

此外，農委會為減輕農民負擔，鼓勵農民投保，還會提供3分之一到2分之一的保費補助，周若男說，屏東養殖水產保險農委會與屏東縣政府分別補助3分之一保費，農民只要負擔剩下3分之一即可。

目前，農委會協助產險業者開發出梨（含高接梨）、芒果、釋迦、水稻、雞禽流感、養殖水產、石斑魚、農業設施、蓮霧及木瓜等品項保單，累計投保件數已超過1萬4千件。已開發保單型態包括災害連結型、實損實賠型、氣象參數型及區域產量型等，其中氣象參數型只要達到賠付門檻，不需現場勘查，農民即可迅速獲得理賠。

(中時 )