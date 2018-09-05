陳水扁接受產經專訪 促蔡英文早日舉行獨立公投

台灣前總統陳水扁接受日本《產經新聞》專訪，建議現任總統蔡英文早日舉行獨立公投。（黃菁菁）

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中時電子報

台灣前總統陳水扁在高雄市接受日本《產經新聞》的獨家專訪，他強調，「受到來自中國強力外交、軍事壓力的台灣，現在正處於非常危機的狀況」、「必須早日舉行公投，將台灣的聲音傳到全球」。陳水扁2008年卸任，經6年入獄後假釋，這是他時隔10年首度接受媒體的專訪。

針對台灣的外交現況，陳水扁分析，「(中國)的目的是要在國際社會上抹殺台灣的存在感，為併台做準備，何時行使武力都不足為奇」。有關蔡政府堅持「維持現狀」的作法，陳水扁表示，「光靠守勢是有限的」、「我們不靠武力，只能以民主主義的手法對抗」，他建議蔡政府「應推動公民投票」，以數字清楚展示台灣「不想成為中國的一部分」之民意，努力尋求國際社會的理解。

對於日漸激烈的美中貿易戰，陳水扁認為，「是接近美國，向國際社會提高台灣存在感的機會」，但也分析道，「應有自覺地認識到，台灣對美國而言只不過是『對中的一張牌』，勿對川普政府過度期待」。

有關台日關係，陳水扁表示，「安倍政權是歷代自民黨政權中，對台灣最友好的，對此非常感謝。」、「然而現今的蔡政府的態度消極，積極回應日本的善意之努力不足」。

陳水扁針對馬英九前政府表示，「幾乎無條件的門戶大開，促使中國對台灣加速侵蝕」，對於2015年在新加坡舉行的馬習會，陳水扁不屑地表示，「那是馬英九的個人秀，對台灣並無任何好處」。

針對自身的貪瀆嫌疑，陳水扁表示，「因不講理的理由入獄是非常苦的，但這是為了台灣民主化而必須背負的十字架」。

(中時電子報)

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