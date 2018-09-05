比安眠藥還有效! 美軍秘法2分鐘極速入睡

現代人因壓力常陷入失眠困境。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

失眠是現代人的世紀困擾，長久處於失眠狀態的人，最終會影響生活品質，危害身體健康。一般人尚且如此，上戰場士兵也有此困擾，後果更不堪設想，為此，美軍發展出一套極速入睡密技，只要讓做完4個步驟，並說出關鍵的一句話，就能迅速2分鐘入睡，效果簡直比最快7分鐘可入睡的安眠藥有效。

《香港01》報導，《放鬆與勝利：冠軍表現》（Relax and Win: Championship Performance）一書揭露，美軍會有這套訓練士兵極速入睡密技，主要是為幫二戰時機師減壓，因為他們隨時承受「可怕但可避免的失誤」，像是誤傷自己或擊中盟友。海軍少尉雲達（Lloyd Bud Winter）和心理學家研究的方法，只要經過約6星期的重複練習，大部分的人都能在2分鐘內入睡，成功率高達9成6。

雲達把睡眠定義成「身心放鬆的狀態」，首先將身體放鬆，再來是精神放鬆。精神放鬆指的是「停止活躣的思考」，雲達建議，停止思考當天的憂慮或遺憾，因為這樣做會讓你的肌肉呈現緊張狀態並影響睡眠。

身體放鬆步驟如下：

1.閉眼，放鬆臉部的肌肉

2.放鬆肩膀，就算已經覺得肩膀已放得很低，但還是要再低

3.深深地吸一口氣，屏息，然後慢慢地呼出

4.放鬆右大腿的肌肉，再來是小腿、右足踝，並且跟自己說「右腿沒骨頭」，然後左腳也這樣做。

(中時電子報)

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