全球首座海上機場遭強颱重擊 受災「超乎預想」

關西機場遭受強颱重擊。(圖/共同社、美聯社)

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中時電子報

關西國際機場於1987年在大阪灣外海約5公里處動工興建，1994年9月4日完工啟用，是全球第一座完全以填海造陸建成的海上機場。燕子颱風重擊關西機場的9月4日正逢24周年紀念日，更突顯出海上機場因應天災的脆弱之處。

《讀賣新聞》報導，關西機場目前在第1期島上有全長3500公尺的A跑道，第2期島上有第2航站及廉價航空專用的全長4千公尺的B跑道。現在A跑道專供起飛、B跑道專供降落之用。

機場位於外海的好處是可24小時全天候起降。關西機場2017年度國內線加國際線的旅客人數約達2880萬人，起降次數約18萬8千次，創至今的最高紀錄。

關西機場約飛航全球80個城市，主要也以半導體零件等貨運為主，去年進口貨物的運載金額達5兆6千億日圓(約逾台幣1兆5千6百億元)，僅次於千葉縣的成田國際機場。

相對的，海上機場的缺點則是容易地層下陷，也容易因颱風淹水。關西機場因建在水深18公尺的軟弱地層上，故現在的地層與啟用當初相比已下沈了3公尺以上。

關西機場2004年8月也曾經歷颱風災害，使跑道旁的道路浸泡在海水中，關西機場於是採取防災對策，如護岸加高工程、增強排水功能等。相關人士指出，這次海水的潮位以及風災的程度實在都超乎預想。

(中時電子報)

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