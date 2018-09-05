中市府推動校園視力保健 培養護眼好習慣

2018年09月05日 10:46 中時 陳世宗

3C產品帶給人們便利生活，但長時間、近距離用眼可能在短期內影響視力！市議員關心市府推動學童視力保健的做法；教育局長彭富源說，市府持續宣導適當閱讀距離、呼籲家長帶小朋友定期檢查、減少3C產品使用，鼓勵從日常生活中培養護眼好習慣。

教育局指出，學校並依法實施視力檢查，如發現學童視力不良，會請家長帶學童至眼科複診及妥善治療。在市府與學校共同努力下，全市國中小學生視力不良率已從101學年度的61.63%降至106學年度58.33%。

台中市議會進行教育文化業務質詢，議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿等人關心學童視力保健議題。

彭富源說，市府持續推動校園視力保健工作，推動多項普及化運動，以讓學生走出教室、減少近距離用眼，學校並依「學校衛生法」要求實施視力檢查，如發現學童視力不良，會請家長帶學童至眼科複診及妥善治療。

教育局每年也依據學童健康檢查結果數據，擬訂「健康促進學校推動計畫」，在市府與學校共同努力下，國中小學生視力不良率已從101學年度61.63%降低至106學年度58.33%。

市議員王立任關心市府推動食農教育的做法。教育局表示，台中市訂定食農教育自治條例，將成為第一個制定食農教育自治條例的縣市，教育局已訂定三年總體計畫，邀請中興大學、弘光科大、主婦聯盟基金會及觀樹教育基金會等專家學者成立校園食農教育輔導小組，協助學校推動校園食農教育。

教育局也將補助學校利用校園內閒置屋頂、陽台等空間，或鄰近學校土地規劃農事體驗地點，或參與各區聯盟學校體驗活動，藉此強化學童對於食物來源、生產方式、加工製造、地產地銷的了解，提升其識別食物能力，改善飲食習慣。

市議員陳世凱關心東海里幼托問題。他說，東海里只有一間私立幼兒園，僅能容納33名孩童，多數孩童都必須到市區就讀幼兒園，希望加速設立東海國小附設幼兒園。

彭富源指出，市府自去年起即積極與台糖公司接洽承租東海國小附近土地設置幼兒園事宜；台糖公司表示目前這筆土地仍與前租戶有租約訴訟，等到訴訟結束後再與市府洽商。市府會持續追蹤、積極促成，提升東海里民眾送托的便利性。

市議員張耀中關心龍井區的龍井林宅未來規劃情形，文化局長王志誠表示，龍井林宅又稱為林家古厝，2015年由台中市文化資產處正式公告為市定古蹟，但雖已列為市定古蹟，但仍屬於私人土地，若地主有意修繕，市府將以文資主管機關身份，向中央爭取經費提供所有行政協助，保存台灣中部地區特色古厝。

(中時 )