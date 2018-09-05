前女友日記曝光！攝淫師「撩妹金句」打動芳心

穆川申與前女友Ada兩人交往時濃情密意。(圖/翻攝自IG)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
穆川申前女友拍下日記。(圖/翻攝自IG)
穆川申前女友寫下兩人交往點滴。(圖/翻攝自臉書)

去年因拍攝「6女戰7男」情色照引發爭議的蔡姓攝影師「穆川申」(化名)，傳出前女友Ada（化名）崩潰，患上重度抑鬱症，不但在IG貼出自己遭到精神傷害的診斷證明，並在臉書曝光兩人交往時寫的甜密日記，字裡行間透露，穆川申脫口而出的「撩妹金句」深深打動她的心。

Ada在臉書PO出自己2017年5月24日寫下的日記，最後一段寫道：「出商場門口的時候下起了大雨，你用你小小的機車，前面載著家具，後面載著我，視線模糊，世界失焦，美得無法無天…等紅綠燈路口停了下來，一架飛機低空飛過，你說『說不定你回廣州的那一天，剛好就是坐這架飛機，我剛好就騎著機車停在這裡，看到你飛過，朝你揮一揮手！』」

Ada貼出疑似精神重度抑鬱的診斷症明。(圖/翻攝自IG)

雖然日記寫得甜蜜，但Ada今年四月時在IG貼出一張有重度抑鬱症狀的診斷證明，並PO文寫道：「這筆賬要怎麼算？一直以來我都是隱忍狀態，誰問都沒有說，因為覺得不要給他造成困擾，這只是兩個人的私事，現在已經對我造成精神傷害了，我沒有得到任何歉意，我決定不要懦弱了」，文末並標註「#需要幫助」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

中市府推動校園視力保健 培養護… 萌！小食蟻獸寶寶叫「虎妞」生日…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。