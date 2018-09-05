前女友日記曝光！攝淫師「撩妹金句」打動芳心

2018年09月05日 10:12 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

穆川申前女友拍下日記。(圖/翻攝自IG)

穆川申前女友寫下兩人交往點滴。(圖/翻攝自臉書)

去年因拍攝「6女戰7男」情色照引發爭議的蔡姓攝影師「穆川申」(化名)，傳出前女友Ada（化名）崩潰，患上重度抑鬱症，不但在IG貼出自己遭到精神傷害的診斷證明，並在臉書曝光兩人交往時寫的甜密日記，字裡行間透露，穆川申脫口而出的「撩妹金句」深深打動她的心。

Ada在臉書PO出自己2017年5月24日寫下的日記，最後一段寫道：「出商場門口的時候下起了大雨，你用你小小的機車，前面載著家具，後面載著我，視線模糊，世界失焦，美得無法無天…等紅綠燈路口停了下來，一架飛機低空飛過，你說『說不定你回廣州的那一天，剛好就是坐這架飛機，我剛好就騎著機車停在這裡，看到你飛過，朝你揮一揮手！』」

Ada貼出疑似精神重度抑鬱的診斷症明。(圖/翻攝自IG)

雖然日記寫得甜蜜，但Ada今年四月時在IG貼出一張有重度抑鬱症狀的診斷證明，並PO文寫道：「這筆賬要怎麼算？一直以來我都是隱忍狀態，誰問都沒有說，因為覺得不要給他造成困擾，這只是兩個人的私事，現在已經對我造成精神傷害了，我沒有得到任何歉意，我決定不要懦弱了」，文末並標註「#需要幫助」。

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(中時電子報)