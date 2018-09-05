美網》三溫暖般的比賽 曾俊欣青少年男單晉16強

2018年09月05日 10:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

曾俊欣專注回擊來球。(四維體育推廣教育基金會提供)

2018美國網球公開賽，台灣好手們目前只剩青少年組選手還有賽程，小將們無不奮力爭取佳績，今年已經摘下法網、溫網青少年球王的曾俊欣，在青少男單打第二輪歷經了三溫暖般的比賽，曾第一盤連掉7局讓出，到後兩盤連拿10局，最終5：7、6：1、6：0過關，晉級16強。

曾俊欣這場比賽起伏較大，第一盤只花17分鐘就取得5：0領先優勢，可惜並未趁勢收下第一盤，而是被南非對手漢寧（Philip Henning）連追4局，這時大會因高溫政策比賽暫停兩個半小時，比賽恢復後，漢寧持續加壓，連贏3局掌握一盤領先。

所幸首盤該贏未贏並未影響曾俊欣太多，第二盤他重新振作、一開始連贏2局，對手雖然也贏回一局，但接下來曾俊欣換檔加速、一口氣連贏10局，逆轉戰局，順利晉級16強。

曾俊欣賽後表示，印象這應該是個人生涯第一次在一盤連輸7局，父親兼教練曾育德指出，第一盤因為大幅領先後，把節奏放慢、打法變保守，才給了對手反撲機會，青少年比賽有時起伏很大，就算馬上發現問題，也需要時間調整，「我告訴俊欣心態上一定要正確，其實勝負並不重要，重要的是要能打出自己的東西。」

台英混血小將葛藍喬安娜(右)，在美網青少年女雙晉級第二輪。(四維體育推廣教育基金會提供)

至於4日在青少女單打第一輪落敗的台英混血小將葛藍喬安娜，5日轉戰青少年女雙，和日本選手內島萌夏排在第5種子，第一輪7：5、6：0拍掉喬治亞、泰國聯軍，入列16強。內島萌夏也是今年雅加達亞運日本隊選手，在女雙8強時遭遇過台灣詹詠然、詹皓晴姐妹檔。

(中時電子報)