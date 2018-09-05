萌！小食蟻獸寶寶叫「虎妞」生日數字是幸運777

2018年09月05日 10:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

動物園又有超萌寶寶！是原棲息於南美洲熱帶雨林的南美小食蟻獸！生日是民國107年7月7日出生，和吃角子老虎一樣，牠有一個可愛名字叫「虎妞」。即將滿2個月，未來將和大家在熱帶雨林區見面。

台北市立動物園正在擴建的熱帶雨林區，未來居民已陸續進駐動物園，小食蟻獸「黑妞」、「高登」和「黑皮」來台一年多，很快就適應動物園安排的臨時照養環境。今年7月7日「黑妞」順利產下女兒(目前性別好像還沒確認)，保育員為她取名「妞虎」，目前體長32公分，體重也從剛出生的387公克成長到1,105公克，算是頭好壯壯。

7月7日誕生的食蟻獸小寶寶，即將滿2個月，未來將和大家在熱帶雨林區見面。（台北市立動物園提供）

即將滿2個月大的小食蟻獸寶寶「妞虎」，除了喝奶和休息，也會抱住媽媽搭順風車出門走逛，最近獨自探索的時間逐漸增加。屬於夜行性的小食蟻獸，幾乎都是傍晚才開始覓食，保育員混合螞蟻、水果、蜂蛹、食蟲飼料、水煮蛋、綠色蔬菜打成泥狀，並添加綜合維他命和鈣補充媽媽的月子餐。

南美小食蟻獸喜歡在夜晚活動，如果白天醒來，隨時隨地都可進入睡眠模式。（台北市立動物園提供）

「妞虎」在媽媽進食時，會試著一起舔蟻窩，也有觀察到「妞虎」趴在媽媽腹側吸奶，特別的是「妞虎」喝奶時，舌頭會伸出口腔外，但絲毫不會影響吞嚥。

南美小食蟻獸攀爬時尾巴就像第五隻手有抓握能力。（台北市立動物園提供）

這是動物園第一次繁殖小食蟻獸，保育員幫小食蟻獸寶寶秤重記錄成長時，手臂上總難免留下一道道淺淺的爪痕。為什麼取名叫「妞虎」呢? 保育員說：「小寶寶是民國107年7月7日出生，跟吃角子老虎一樣有幸運777，所以叫「妞角子老虎」，但是這名字太長，縮寫成「妞虎」。

保育員混合螞蟻、水果、蜂蛹、食蟲飼料、水煮蛋、綠色蔬菜打成泥狀，並添加綜合維他命和鈣補充媽媽的月子餐。（台北市立動物園提供）

南美小食蟻獸原本生活在南美洲熱帶雨林，大部分的時間都待在樹上，攀爬時尾巴就像第五隻手有抓握能力；最愛的食物是螞蟻和白蟻，由於牠們沒有牙齒，進食得依賴又細又黏的長舌頭；夜行性的牠們，喜歡在夜晚活動，細小的眼睛視力不好，主要依賴聽覺和嗅覺，如果白天醒來，隨時隨地都可進入睡眠模式。

(中時電子報)