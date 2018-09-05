出席國際半導體展 賴清德：拚經濟為重要施政

2018年09月05日 10:44 旺報 李侑珊

SEMICON Taiwan 2018國際半導體展暨 IC 60大師論壇今(5)日在台北舉行，行政院長賴清德在致詞時表示，在接任行政院長後，便以拚經濟作為重要施政工作，主持投資台灣專案會議20次，並致力推動減稅、鬆綁法令、解決土地與水電，還有人才及人力等諸多經濟問題，而他今日代表行政院率領科技部與經濟部出席活動，呈現政府以行動半導體產業發展。

賴清德表示，今年積體電路發展滿60年，並且半導體產業是台灣重要的產業，科技部因此籌畫系列活動， IC 60大師論壇便是其中一項，期待活動能鼓舞更多懷抱夢想的年輕人，投入這個產業，創造下一個60年的風華。

除了傳達政府支持半導體產業發展的誠意，賴清德也提到，立法院也通過外國專業人才延攬任用法，有助於本土企業爭取國際人才發展，此外，修改產業創新條例，放寬公司發放股票給員工的條件限制，即讓股票分配給員工後，便能課稅，變現的時間折低，目的在於讓企業更有力道留住員工，並且能在國際上爭取更多優秀人才。

賴清德也特別感謝台積電投資台灣，目前製成技術到七奈米， 五奈米也已開始動工，未來三奈米也將繼續投資台灣，另外，力晶科技也將在苗栗銅鑼設廠，如此不只代表台灣本土企業投資台灣，另外也有多家國際公司要到台灣發展，對於發展經濟，政府責無旁貸。

科技部長陳良基則在致詞時表示，IC產業在今年邁入第60年，半導體產業的發展改變了全世界，而IC領域面臨的困難，透過科學家解決與突破，未來幾十年，透過數位化，對人類將有更多貢獻。

(旺報 )