與吳祥輝槓上 柯P未正面否認自己懷疑姚陣營

2018年09月05日 10:24 中時 張潼

作家吳祥輝拿著《屠殺》內容直指台北市長柯文哲過去帶病人至大陸器官移植，且深知器官來源都是法輪功人士等，昨天柯在議會備詢時突冒出一句「姚人多是請假是不是？」疑暗指吳背後的主使是民進黨市長參選人姚文智陣營，此話引發姚人多不滿，在臉書回擊柯。柯文哲今早受訪時強調，「姚人多不會幹這種事」，但對於媒體數度追問，是否暗示與姚陣營其他人有關，他卻都沒有正面否認。

柯文哲昨天在議會備詢提到「姚人多是請假是不是」，才讓吳祥輝的事件發生？姚人多晚間即在臉書發文，批評柯文哲這番話也是把帽子直接戴在姚文智陣營頭上，這樣的做法跟柯自己厭惡的吳祥輝有什麼不同？

對此，柯文哲今早受訪表示，姚人多這是邏輯不好，「我知道不是他幹的，才說他是不是請假，姚人多不會幹這種事。」媒體接著詢問，昨天議會一番話，聽起來是像在質疑姚陣營為背後主使，結果柯竟然只回應：「這樣喔」，還說，應該追查幕後金主是誰，他不認為有人會花100多萬刊一個廣告。

媒體仍追問，是否暗示跟姚文智陣營有關？柯文哲只回答「是這樣嗎？我還是認為這件事不是吳祥輝在做的」；是否暗指民進黨？柯仍說，他只是在說姚人多不會幹這種事，且「打選戰就知道，豬隊友常常比好朋友更多」。

此話又暗指吳祥輝是姚文智的豬隊友？柯文哲仍重複，他知道吳祥輝也是奉命行事。

柯文哲也表示，如果作者伊森來台灣，他認為是好事、不擔心，可以把事情都澄清掉；事實上，4年前就吵過這件事，器官移植是很專業的東西，有或沒有一切很清楚，所以這是一個stupid的選戰攻擊方法，笨到實在…對醫界、器官移植系統不了解。

(中時 )