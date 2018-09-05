百工百業挺改革？民進黨遭譏：把這3字改掉格局全不同

2018年09月05日 10:23 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

青創總會、全國小英之友會七月底曾舉辦「挺改革拚未來」社團高峰會，蔡英文總統、行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊都出席，總統也在會中細數救年金、討黨產等4項改革。對此，臉書「新勇哥物語」粉絲團則表示，把「挺改革」改為「挺台灣」，格局與感受完全不一樣。

「挺改革拚未來」社團高峰會日前在圓山大飯店登場，蔡總統花了21分鐘細數執政2年來的政績。蔡總統說，這兩年多來，民進黨已經為台灣整體社會做一些大規模的改革。這些改革，每一項都是過去政府不敢做、不肯做、甚至也做不到的改革。蔡總統也把改革分為4大項，包括救年金、討黨產、減稅金、新能源。她說，這些改革都是在改變台灣，台灣也必將會因為這4項改革，而改變和進步，她希望百工百業的朋友們能夠多幫這4項重大的改革宣傳。此外，蔡總統也打出「百工百業挺改革」為民進黨今年的選舉輔選。

對此，「新勇哥物語」粉絲團發文，勇哥指出，看了3場為年底九合一選舉的府院黨輔選造勢活動，除宣傳百工百業挺改革外，也夾帶為縣市長候選人加油打氣，可說盡全力為黨提名候選人拉抬。對於背板和講台看不到候選人，勇哥說這本來就是蔡總統與賴院長同台為政策辯護，為政績宣傳的巡迴舞台。

勇哥也提及，總覺得百工百業「挺改革」這幾個字不夠有力，也不太會感動人，層次也稍為低一點。如果把「挺改革」改為「挺台灣」，多唸幾次，格局與感受完全不一樣。

(中時電子報)