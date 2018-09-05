關西機場受災嚴重 恐長期關閉重創日本旅遊

2018年09月05日 10:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今年第21號颱風橫掃關西，臨海而建的關西機場大淹水重創，機場跑道及設施浸水，聯絡橋被油輪撞擊而部分損壞。倘若修復時間拉長，導致利用關西機場的訪日外國遊客減少，前往關西旅遊將變得很困難，勢必對日本旅遊業造成衝擊。

綜合日媒報導，颱風襲擊日本，關西機場受創宛如孤城，包括旅客和機場工作人員共有5000人受困，今早日本政府啟動援救行動，派出快速船免費運送人員至神戶港，方便旅客改在神戶或前往東京等機場搭乘航班。

共同社報導，作為日本第二大國際機場，關西機場2017年度旅客達2880萬人次，刷新歷史最高紀錄，其中以中國、韓國和東南亞地區的訪日遊客占比最高，關西機場盼2018年度能一舉突破3000萬人次大關。

不論到四國、關西地區，關西機場皆是主要出入樞紐，尤其是外國遊客前往京都、奈良和阪神地區等觀光地，都是利用關西機場。關西機場營運公司人士告訴產經新聞，他一臉茫然的表示這種事情頭次發生，至今仍難以置信。相關人士憂心忡忡表示：「雖然還不清楚具體情況，但根據聯絡橋的受損狀況，也可能會對業務產生較大影響。」

FREEPLUS旅行社董事小西宏明表示，如果關西機場無法使用，外國觀光客前往關西旅遊將變得很困難。尤其機場跑道遭海水淹沒的影像在全球播出，將嚴重影響外界對關西機場的信心。

(中時電子報)