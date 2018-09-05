虧大了！海上加油演習凸槌 美F-35C、F-18受損

一架F-35C戰機出任務前，停在「林肯」號航母上的畫面。（美國海軍）

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中時電子報
F-35C戰機首度與「林肯」號航母合體 執行任務

一架F-35C戰機從美國海軍「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母起飛，在進行空中加油演習時受損，而這是航母艦載版F-35第一次發生重大飛行事故。據估計，這次事故損失達最嚴重的A級，也就是超過200萬美元（約6,100萬台幣）。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網4日報導，美國海軍證實，這架F-35C戰機8月22日從F/A-18F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機受油時，因發動機吸入漏斗狀浮錨的碎片而受損。

美國海軍大西洋航空部隊（Naval Air Forces Atlantic）發言人赫克特（Dave Hecht）說，兩架戰機都安全降落，F/A-18F飛往維吉尼亞州的歐西安納海軍航空站（Naval Station Oceana），而F-35C則飛返「林肯」號航母。

根據報告，對軍機來說，F-35C受損的狀況已達最嚴重的A級。而事故被歸為這個等級，意味飛機受損金額超過200萬美元，軍機近乎全毀，或涉及機上人員重傷或死亡。

赫克特說，這架F-35戰機所受的損害已超過200萬美元的門檻。據普惠（Pratt & Whitney）發動機公司最新的合約顯示，機上的新型F135發動機價值約1,400萬美元（近4.3億台幣）。

(中時電子報)

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