影》驚悚！國道2車相撞連環翻滾 2孩童噴飛場面駭人

國道1號南下新營段發生一起驚悚車禍，李男駕駛的轎車因超車不慎撞擊前車翻覆，車上孩童未繫安全帶還甩出車外，場面駭人。（莊曜聰翻攝）

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國道1號南下新營段發生一起驚悚車禍，李男駕駛的轎車因超車不慎撞擊前車翻覆，車上孩童未繫安全帶還甩出車外，場面駭人。（莊曜聰翻攝）
國道1號南下新營段發生一起驚悚車禍，李男駕駛的轎車因超車不慎撞擊前車翻覆，車上孩童未繫安全帶還甩出車外，場面駭人。（莊曜聰翻攝）

「嚇死人了！」國道1號中山高新營段前天發生一起意外，一部轎車疑似是因為超車時未注意車前狀況，猛力撞上前方車輛，造成2車當場翻覆，車上2名孩童當場被甩出車外橫躺路中，後方車輛行車紀錄器剛好錄下過程，po上網路畫面相當驚悚，整起事故造成3人受傷，所幸送醫後均無生命危險，相關肇事責任仍有待釐清。

國道第四大隊新營分隊調查，車禍發生位置在國道1號南下285.3公里處，3日下午2時許，39歲的李姓男子開著白色轎車載著2名孩童從雲林南下，行經該路段，李男從中線要轉入內線道，卻未注意車距，擦撞前方由41歲李姓男子駕駛的銀色轎車，導致銀車還失控撞擊行駛在外線道的油罐車，銀車與白車在空中翻滾數圈後橫亙在內側車道。

撞擊力道猛烈，白色轎車車上載著的2名孩童又疑似未繫安全帶，竟硬生生從車裡被甩出，其中就讀小四的男童先是趴在中線車道，後來還硬撐著要爬起身來，另名女童則滿臉是血，坐在內側護欄邊，後方車輛目擊過程驚呆，有人則將拍下的影片po上網路。

影片po網後引發討論，有網友還質疑是警方追車才釀禍，國道警方調查後表示，當時恰好有警車戒護人犯行經該路段，才會造成誤解，初步研判是因後車駕駛變換車道不當才釀禍，2名駕駛酒駕值均為0，另外後車2名孩童未繫安全帶，也將依法開罰，處3000元到6000元不等的罰鍰。

(中時 )

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