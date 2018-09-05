新北》親英系民調：解市民問題 中間選民認同侯友宜

2018年09月05日 10:48 中時 曾薏蘋

親民進黨英系的台灣世代智庫今公布「2018選舉定期民調：新北市」；結果顯示，民進黨候選人蘇貞昌與國民黨侯友宜支持度縮小為0.7個百分點，蘇43.2%，侯43.9%；不過中立選民認同誰較能解決新北市民問題，侯35.3%，高於蘇29.3%。

此外，在看好度部分，侯友宜50.7%，領先蘇貞35.2%；認為新北市有無進步，中間選民認為有進步52.1%，高過沒進步36.3%。

這次民調顯示，蘇貞昌支持度為43.2%，侯友宜支持度為43.9%。相較於7月底調查結果，兩人支持度差距由2.0個百分點縮小為0.7個百分點，選情仍維持五五波態勢。

至於新北市有無4年前進步，53.8%市民認為與4年前相比新北市整體有進步，認為沒有進步的市民佔37.5%。民調顯示不難看出藍綠政黨各為其主，不過中間選民認為有進步52.1%，沒進步36.3%。

侯友宜擔任副市長的施政表現上，67.3%的市民沒有印象，有印象的民眾僅佔28.9%。蘇貞昌擔任縣長的施政表現，有印象的民眾佔51.5%，沒有印象的民眾佔46.0%。

比較兩位候選人執政能力，46.0%的市民認為蘇貞昌較能深入了解市民需要，35.7%的民眾認為侯友宜較能了解。43.1%的市民認為蘇貞昌較能解決新北市民問題，39.1%認為侯友宜較能解決。這題選項，民進黨、泛綠、親民黨及時代力量認同者認為蘇貞昌較能解決問題的比例較高；國民黨及泛藍認同民眾認為侯友宜較能解決市民問題的比例超過7成7，不過中立選民認同侯有35.3%，高於蘇29.3%。

此外，42.8%的民眾認為蘇貞昌較能讓新北市更好，41.2%民眾則認為侯友宜較能，兩人在誤差範圍。

針對市長候選人進行電視市政辯論議題，近八成市民認為候選人應該公開進行市政辯論78.2%，認為不應該的民眾僅佔13.8%。從交叉分析來看，不論受訪民眾政黨認同為何，認為新北市長候選人「應該」進行電視市政辯論的比例都在6成8以上，顯示民眾對於市政辯論的重視與期待。

本次調查為台灣世代智庫委託執行，訪問係於107年8月29日至31日晚間進行訪問。此次成功訪問1,432位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.59%。調查以新北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡、教育程度及行政區進行樣本代表 。

(中時 )