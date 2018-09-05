雲林》雲林女婿韓國瑜返鄉 現身斗六為張麗善拉票

一名光頭男性衝上前和韓國瑜合影，韓國瑜開玩笑「看到你我感到很親切」。（周麗蘭攝）

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韓國瑜（右一）5日到斗六西市場陪張麗善拜票，引起菜市場轟動。（周麗蘭攝）

高雄市長參選人韓國瑜是雲林西螺女婿，5日早上他與雲林縣長參選人張麗善首次合體在斗六西市場拜票，受到支持民眾團團圍住，韓國瑜妙語如珠，婆婆媽媽被他逗得哈哈笑。

韓國瑜的太太是前縣議員李佳芬，夫妻倆住在雲林縣，擔任台北農產公司總經理時也是台北、雲林兩地往返。

韓國瑜受張麗善之邀，5日首次合體造勢，第一站選擇與韓國瑜最有關連的菜市場，連袂在斗六西市場逐一和攤販、婆婆媽媽打招呼。

韓國瑜幽默說，幾十年來都住在雲林，他對雲林又高興又害怕，怕的是「娶了雲林老婆，頭髮快被拔光」。是雲林鄉親永遠熱情歡笑，洋溢著無限的希望，農民朋友很純樸，來到菜市場非常開心。

張麗善表示，韓國瑜是雲林的女婿，女婿在前面衝鋒陷陣，雲林人做他最大後盾，讓他勇於在前線衝鋒陷陣。

張麗善說，韓國瑜有「最強的菜販」之稱，來到菜市場如「瑜」得水，「南菜販、北神探、雲林上場張麗善」，3個都有勝選希望。

韓國瑜表示，看到張麗善看他力爭上游，選情倒吃甘蔗選情越來越好，從她的表現可以看得出來，永遠跟基層和廣大的農民站在一起，今天以雲林女婿的身分，跟雲林鄉親請安問好拜託。

韓國瑜說，農為國本，張麗善用心為雲林縣的發展、為雲林縣的農民請益，他覺得是很棒的事，所以今天追隨她一起到菜市場。

(中時 )

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