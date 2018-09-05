台北》器捐案吳祥輝對柯文哲開戰 林濁水：蠢招

2018年09月05日 10:37 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

「蝴蝶蘭文創」出版社3日在報紙刊登作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書全版廣告，負責人吳祥輝指控台北市長柯文哲曾帶病人到大陸器官移植。廣告一出即引發熱議，由於吳祥輝曾支持姚文智陣營，外界認為帶風向意味濃厚。民進黨大老林濁水今在臉書指出，吳用的是蠢招，又有一兩個思想奇怪的綠營人士呼應，但只被當笑話。

對於吳祥輝的指控，柯文哲4日在市政總質詢時強調這是選舉花招，「是姚人多請假嗎？怎麼會發生這種事？」一席話讓身為姚陣營操盤手的蔡英文總統文膽、現任海基會副董事長姚人多不滿，晚間在臉書PO文批評，「柯文哲痛恨在沒有證據的情況下被別人指控，但是柯文哲今天把這頂帽子直接戴在姚文智陣營頭上，做法跟柯文哲厭惡的人有什麼不同？」

林濁水指出，吳祥輝對柯文哲開戰，戰火波及到姚文智陣營，柯文哲諷「是姚人多請假嗎？」才讓吳惡搞，吳用的是蠢招，雖100多萬廣告費為什麼會有很奇怪，又有一兩個思想奇怪的綠營人士呼應吳，但只被當笑話。柯文哲選情勝券在握，卻疑神疑鬼，急於反應未免急燥。

但有網友不認同林濁水的觀點指出，何止一二個綠營而已。莫說王威中刪掉的那篇貼文。趙天麟、余莓莓、王時齊、簡余晏、王世間(堅)、簡舒培 …，加上姚辦策略長姚立明等等，這些通通跳進去了。再加上柯文哲和姚人多也為此事開始鬥嘴鼓。民進黨現在想要切是切不掉，也不可能切乾淨了。

針對吳祥輝廣告猛打器捐案，被外界視為友柯派的民進黨台北市議員王威中3日早上在臉書表示：「難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎」？並質疑這到底是在考驗選民，還是黨內同志的智商？不過他不久後即將文章撤下。

(中時電子報)