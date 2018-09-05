台北》器捐案吳祥輝對柯文哲開戰 林濁水：蠢招

吳祥輝指稱柯文哲「帶病人到大陸器官移植」、柯反擊批吳「只是拿錢辦事」；吳祥輝4日下午前往台北地檢署控告柯妨害名譽。(中央社資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

「蝴蝶蘭文創」出版社3日在報紙刊登作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）《屠殺》一書全版廣告，負責人吳祥輝指控台北市長柯文哲曾帶病人到大陸器官移植。廣告一出即引發熱議，由於吳祥輝曾支持姚文智陣營，外界認為帶風向意味濃厚。民進黨大老林濁水今在臉書指出，吳用的是蠢招，又有一兩個思想奇怪的綠營人士呼應，但只被當笑話。

對於吳祥輝的指控，柯文哲4日在市政總質詢時強調這是選舉花招，「是姚人多請假嗎？怎麼會發生這種事？」一席話讓身為姚陣營操盤手的蔡英文總統文膽、現任海基會副董事長姚人多不滿，晚間在臉書PO文批評，「柯文哲痛恨在沒有證據的情況下被別人指控，但是柯文哲今天把這頂帽子直接戴在姚文智陣營頭上，做法跟柯文哲厭惡的人有什麼不同？」

林濁水指出，吳祥輝對柯文哲開戰，戰火波及到姚文智陣營，柯文哲諷「是姚人多請假嗎？」才讓吳惡搞，吳用的是蠢招，雖100多萬廣告費為什麼會有很奇怪，又有一兩個思想奇怪的綠營人士呼應吳，但只被當笑話。柯文哲選情勝券在握，卻疑神疑鬼，急於反應未免急燥。

但有網友不認同林濁水的觀點指出，何止一二個綠營而已。莫說王威中刪掉的那篇貼文。趙天麟、余莓莓、王時齊、簡余晏、王世間(堅)、簡舒培 …，加上姚辦策略長姚立明等等，這些通通跳進去了。再加上柯文哲和姚人多也為此事開始鬥嘴鼓。民進黨現在想要切是切不掉，也不可能切乾淨了。

針對吳祥輝廣告猛打器捐案，被外界視為友柯派的民進黨台北市議員王威中3日早上在臉書表示：「難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎」？並質疑這到底是在考驗選民，還是黨內同志的智商？不過他不久後即將文章撤下。

(中時電子報)

雲林》雲林女婿韓國瑜返鄉 現身… 新北》與蘇貞昌民調差距縮小 侯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。