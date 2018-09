2018年09月05日 10:39 中時電子報 黃詩淳 、 周郁蘋

劉強東警局被捕照曝光。(圖/翻攝自新浪網)

劉強東被以涉嫌「強暴」重罪逮捕。(圖/翻攝自世界日報)

京東商城CEO劉強東近日因涉嫌性侵女大生在美國被捕,震驚外界,雖現他已獲釋並回到大陸,但美國警方表示案件仍在調查中,並不能說明他有罪或無罪,現警方公布當晚紀錄文件,劉強東被以涉嫌「強暴」重罪逮捕,而他銬上手銬被帶回警局的照片也跟著曝光。

根據《世界日報》報導,在明尼亞波利斯警察局公布的五頁報告中,警方是以「609.342」的罪名控告劉強東,根據明尼蘇達州的法律,609.342是性犯罪五級中的一級重罪(Criminal Sexual Conduct in the First Degree),劉強東被送到亨內平郡監獄關押,當晚都有隨身攝影機全程紀錄。

明州警方發言人艾爾德(John Elder)接受電訪表示,雖此案被列「強暴重罪」調查,但劉強東還沒被起訴,因此沒有限制出境,無保釋放、返回大陸。而先前有傳劉強東在酒店扯掉女方內衣,後又有疑似受害人身分曝光,她還被灌下大量紅酒,不過進一步確認後,案發地點位於餐廳不是酒店,所以網易娛樂網發文澄清拉扯內衣描述並非實情。

