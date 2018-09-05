新北》與蘇貞昌民調差距縮小 侯友宜：我一定會贏

2018年09月05日 10:48 中時 譚宇哲

侯友宜今天上午前往新莊區宏泰市場掃街拜票，受到攤商和買菜民眾熱情歡迎。（譚宇哲攝）

侯友宜今天上午前往新莊區宏泰市場掃街拜票，受到攤商和買菜民眾熱情歡迎。（譚宇哲攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午前往新莊區宏泰市場掃街拜票，受到攤商和買菜民眾熱情歡迎，面對最新民調顯示與對手蘇貞昌差距縮小至不到1％，侯友宜說，民調就是參考，會繼續努力的奮戰，「我一定會贏得選戰！」

媒體詢問侯是否因民調感到選情緊繃，侯友宜說，他還是認真努力做自己，強調他一定沒有問題，會贏得選戰，充滿信心。

對於爭論已久的侯蘇辯論，現場媒體也提出有78％民眾希望有電視辯論會，侯友宜仍未正面回應，僅說民調還是參考用，他會繼續做自己該做的事情。

至於蔡英文前天現身蘇貞昌競選辦公室，蘇昨也跟鄭文燦合體，媒體詢問是否覺得蘇被助攻？侯友宜說，這場選戰本來就是小蝦米對抗大鯨魚，他就是跟幾個年輕的朋友，民進黨從中央到地方，以政府黨國所有的資源來助選，相信用他自己努力認真，把政見告訴選民，一定會贏得勝利。

六都社會宅目前僅只剩新北市課收地價稅、房屋稅，侯友宜說，新北市蓋社會住宅是六都最多，當年市府把地價稅、房屋稅減免送到議會，但議會民進黨議員全力反對，所以才擱置下來，當選以後還會持續跟議會溝通。

(中時 )