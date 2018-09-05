勇敢來台追愛卻得抑鬱症 「色淫師」前女友雄厚家世曝光

穆川申前女友Ada為群交趴事件得了重度抑鬱症 (圖／翻攝自網路)

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中時電子報
／綜合報導

群交趴攝影師穆川申因帥氣的外表，加上IG上傳許多大膽的性愛藝術照出名，但去年底因「6女戰7男」照片曝光後，引發軒然大波，警方也介入調查，此事不僅傷害到當事人，最慘的莫過於當時穆川申的女友Ada，Ada的家世如今也曝光。

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根據《壹週刊》報導，Ada來自中國廣東，家裡旗下事業有攝影工作室、咖啡館與民宿，在商界與藝術界都頗具知名度，不時在個人的社群網站上秀出許多精品配件，是標準的富家千金。Ada為了藝術攝影，常常兩岸三地趴趴走，但其中特別喜愛台灣，與穆川申也是因此相識。

去年2人認識後，隨即陷入熱戀，兩人顏值都相當高，更被認為是俊男美女的組合，同年9月還飛去東京參觀穆川申偶像、日本情色攝影家荒木經惟展覽，甚至還在同時期申請交換學生，來台念書，就讀暨南大學研究所碩士學位。

喜愛藝術的Ada，對於穆川申所謂的情色藝術不疑有他，自願退居「地下情人」位置，讓穆川申以單身之姿尋找拍攝對象，直到6女7男事件曝光後，才驚覺穆川申根本假藉藝術之名營利，大收參加者門票，甚至自己拍到下場實戰，讓Ada崩潰，還得了重度抑鬱症。

如今隨著大學課程結束，Ada也於6月返回廣東療養身心，但已經無法修復穆川申帶給她的傷害。友人透露，Ada屬於完全不會懷疑別人的女孩，因此受到的傷害反而特別的大。

(中時電子報)

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