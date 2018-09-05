柯P靠網紅公宅卻破功　青年無感租不起

2018年09月05日 10:49 中時電子報 張怡文 、陳慧仙 專題報導 、陳慧仙 專題報導

台北市房價高，台北市長柯文哲喊出居住正義，4年內要推動2萬戶公共住宅，不僅戶數不到2萬戶大跳票，就連公宅的租金也太貴，被民眾直說很無感，根本租不起，徹底打破柯P居住正義的諾言。

柯P日前坦承要蓋2萬戶不容易，被稱為柯黑的民進黨台北市議員王世堅就批評，柯P大吹牛皮，發現支票無法兌現，只好改口說台北市空屋達3.7萬戶，不用蓋這麼多公宅，「當初怎麼不把空屋當興建公宅的標準，直到今年政策跳票才改口？」

不只公宅數量跳票，現在已經蓋好的公宅，也因為太貴被民眾批評根本負擔不起，回顧3年前，台北市府一開放捷運聯開宅，就吸引超過2000戶登記，最後卻只有75戶簽約，就可知道民眾對公宅承租的意願。

以美河市的捷運聯開宅為例，18~21坪月租金1.71~1.95萬元，3房型要2.31萬元。網友就罵說：「租金都足夠繳房貸了，而且有些公宅位置偏遠，當然不願意買單。」

網友vincentkuo就說，柯P上任到底替年輕人做什麼？「還一堆年輕人瞎挺」，網友Amocake也認為，「年輕人領2、3萬根本就買不起、租不起！」網友tr920直罵：「只要是柯P提出來的政策，現在看起來，沒有一個是真正經得起考驗的。」

人民民主陣線至台北市議會門前，抗議聯開宅租金過高，要求北市府提供重度障礙者住得起的社會住宅。（金穎清攝）

過去捷運聯開宅因為租金高，所以乏人問津，更詭異的是，台北市捷運局收回自行標租後，租金比公宅便宜3000元，被民進黨台北市議員周柏雅大罵，市府拿來當公宅時承租限制比較嚴，租金卻比較貴，「這就是市府要推公宅的態度？這符合居住正義？」

隨著年底選戰逼近，為抓緊主要支持者的心，柯P最近頻頻和網紅合作，這次找上網紅Joeman，大談公宅，沒想到卻慘踢鐵板，被網友大罵，大批網友在柯P的IG上要他慎選合作對象。

丁守中提公宅新概念，青年只要付5000元月租金。/丁守中辦公室提供

這次挑戰柯P的藍綠候選人也不約而同對公宅提出新想法，國民黨台北市長候選人丁守中批評柯P公宅政策已淪為空談，完全跳票，民進黨候選人姚文智也說，柯P的公宅神話「攏係假」。

丁守中認為，他未來將提供每月租金僅5000元的公宅給青年使用，他批評應該要「以容積獎勵換取房子，再成立租屋公司，便宜租給年輕人」，才能真的以便宜房租解決青年居住問題。

台北市長柯文哲昨與都發局長林洲民便當會，暢談公共住宅、都市更新等議題。（翻攝柯文哲臉書）

市府公共住宅找網紅宣傳公宅，讓柯P碰了一鼻子灰，事實上，柯P推出的公宅租金過高，的確也是可以算出來的。知名理財部落客「小資女艾蜜莉」就曾在網路上試算，到底多少房租才合理？她指出，房租最好在總收入的1/3以下，最好是越低越好，這樣才有機會扣除生活必要開銷之後，可以投資，提早準備退休金。

「小資女艾蜜莉」以行政院主計處統計，青壯年平均每月收入3.5萬元來計算，一個雙薪家庭收入約7萬元，換算下來，每月房租最好低於23797元以下，他認為，房租雖然和柯P的捷運聯開宅的2房型價格差不多，但若想省下更多錢或有更大空間，可以考慮找離捷運遠點，或是屋齡狀況沒這麼好的老公寓。

青壯年的雙薪家庭的房租最好不要超過1/3。(圖為北市府擬推出的公宅 樣品屋本報資料照)

社會住宅聯盟辦公室主任林育如也直言，目前公宅只用市場行情打折就出租給市民，對民眾來說，考量整個大台北地區，還是可以租到比公宅便宜的價格，以捷運港墘站聯開宅為例，一個月租金將近3萬元，比附近中古屋還貴，難怪民眾搶著抽籤，真正承租的意願卻很低。

看來柯P推動公宅，不僅在數量上要加把勁，在考量青年族群的可負擔租金上也要多加油，才能實踐居住正義的承諾。

◎亞洲各國公共住宅政策比一比

(中時電子報)