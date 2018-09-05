影》左投剋左打？大谷翔平首次炮轟左投

2018年09月05日 10:55 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

That left on left power!

Ohtani's home run cuts the lead in half!

⬆️6⃣ Rangers 4, #Angels 2. pic.twitter.com/t5UZbPWcgL — Angels (@Angels) 2018年9月5日

兩天前投球「失速」的陰影先放一旁，「二刀流」大谷翔平5日用球棒說話，於6局上逮住遊騎兵左投麥諾（Mike Minor）的86哩失投滑球，大棒掃出右外野牆外。這是大谷本季第16轟，也是大聯盟生涯對左投的第1轟。

遊騎兵左投麥諾前兩次對決都三振大谷翔平。（美聯社）

左投剋左打，大谷在今天的比賽之前，本季對左投的打擊率僅1成77，此役前兩次打擊也都被麥諾三振，6局上終於還以顏色，並助天使將比分追近至2比4。

由於天使還有右打的「生化人」普侯斯（Albert Pujols），大谷原本對左投的機會不多，今天賽前僅面對過71打席。但普侯斯因膝蓋開刀，本季提前報銷，也給大谷更多機會證明他能夠對付大聯盟的左投手。

「我們對翔平有信心，」天使教頭索西亞（Mike Scioscia）說：「打好左投的唯一方法，就是面對它而且體驗它，你就可以隨心所欲的練習。接下來我們可以看到他得到多一點經驗，了解大聯盟左投是怎麼投球，來展現他的揮擊能力。」

(中時電子報)