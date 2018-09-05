「代接初選民調電話」鄉長告議長違選罷法 檢方不起訴

民進黨籍三星鄉長黃錫墉。（本報資料照片／李忠一攝）

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三星鄉長黃錫墉任期屆滿轉戰縣議員，卻在民進黨舉辦黨內初選民調時，質疑尋求連任的議長陳文昌找人代接民調電話，進而到地檢署提告陳文昌涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，全案經檢察官偵查終結，檢方以《公職人員選舉罷免法》中有關政黨黨內初選，並無針對黃錫墉所提告內容有所規範及處罰，全案偵結做出不起訴處分。

黃錫墉不滿年初參加黨內三星鄉的縣議員初選民調時，陳文昌動員人力到民宅內代接民調電話，影響電話民調結果，除向縣黨部、黨中央陳情，指陳文昌已違反黨章，另向檢方提告，指控陳文昌涉及違反《選罷法》，最後黃錫墉更宣布退出民進黨，以無黨籍身份投入縣議員選舉，與陳文昌捉對廝殺。

對黃錫墉提告的部分，承辦檢察官指出，《選罷法》雖然對政黨黨內初選有所規範，但只限定「期約或收受賄賂或其他不正利益」（俗稱「搓圓仔湯」），但對於黃錫墉所指稱陳文昌等人違反《選罷法》第98條「以強暴、脅迫或其他非法之方法」，則不在《選罷法》對政黨初選的處罰範圍內，自然不適用選罷法第98條規定，全案做出不起訴處分。

對於檢察官做出不起訴處分，黃錫墉表示，陳文昌等人違反選罷法事證明確，並且還是現行犯，感覺裡面有政治操作的成分，個人一定會聲請再議，甚至聲請大法官釋憲；陳文昌則表示，初選電話民調是隨機取樣，取樣對象是「電話號碼」而不是對「人」，在初選過程本來就沒有違反黨章規定及違法問題，既然黃錫墉要參加初選就按照初選機制走，沒必要再說一些有的沒的、混淆視聽。

(中時 )

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