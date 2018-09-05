《延禧攻略》製作人于正曝年底拍新戲 網友：主角是陳坤？

于正在微博透露新戲年底開拍。（取自新浪微博＠于正1978）

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旺報

清宮劇《延禧攻略》雖然播畢，但話題正夯，製作人于正今天（9月5日）早上近10點時，在微博發文，疑似透露《延禧攻略2》即將在年底開拍。

于正在微博中表示：「我熱愛中國的文化，迷戀所有的非物質文化遺產，感覺肩上承載了濃濃的使命感。倘若一齣戲除了故事好看，表演精湛，還能普及各種文化知識，讓年輕人更多地來關注這個點兒，那該多好……」這也是他在《延禧攻略》劇中大量啟用非遺傳人製作服裝、道具，並安排各種非遺藝術表演的原因，也曾在微博發文，心疼這些藝術家收費低又謙遜。

文末，于正也提及：「新劇籌備中，年底開機，又學到很多知識，很充實……」立刻引發網友熱烈發言，詢問「新劇主演是誰？」于正回覆：「一直紅的電影大咖+中國公認演技派女主+你們都猜到了的……」

網友紛紛提出心目中的人選，包括陳坤、湯唯、鞏俐、尹正、章子怡、趙麗穎、周冬雨，還有人自行配對，認為孫儷與陳坤、吳亦凡和趙麗穎等組合最好，但也有人支持《延禧攻略》的主角吳謹言與聶遠再組「俐落CP」。

對於網友提出的人選，于正沒有回應，但否認《延禧攻略》的「富察‧傅恆」許凱，以及因新劇《芸汐傳》受到關注的男星張哲瀚參與演出。

據稱《延禧攻略》續集是以「魏瓔珞」女兒昭華公主，拉旺多爾濟和福康安的故事為主軸。

(旺報 )

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