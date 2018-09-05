小貨車追撞貨櫃車 車頭全毀送菜男喪命

國道一號5日凌晨發生小貨車追撞貨櫃車失控翻覆，駕駛受困車內，雖經救出送醫仍不治。（警方提供）

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國道一號5日凌晨發生小貨車追撞貨櫃車失控翻覆，駕駛受困車內，雖經救出送醫仍不治。（警方提供）
國道一號5日凌晨發生小貨車追撞貨櫃車失控翻覆，駕駛受困車內，雖經救出送醫仍不治。（警方提供）
國道一號5日凌晨發生小貨車追撞貨櫃車失控翻覆，駕駛受困車內，雖經救出送醫仍不治。（警方提供）

國道一號5日凌晨發生小貨車追撞貨櫃車失控翻覆，駕駛受困車內，雖經救出送醫仍不治，警方初步調查並無酒駕，詳細原因及責任由警方調查中。

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，5日3時27分接獲通報，國道1號北向32公里五股路段發生交通事故，現場小貨車翻車，駕駛受困車內，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派救護車。

員警初步了解，43歲的吳姓男子駕駛貨櫃車從高雄港載貨出發要下汐止交流道去五堵貨櫃廠，行經北向32公里五股路段行駛外側車道，突然聽到後方有很大的煞車聲，隨後便感覺後面的貨櫃有被撞擊，立即向右停到路肩下車查看，發現一部小貨車側翻在外側車道，駕駛人受困在駕駛座上，立即打電話報案。

警消到場後，發現車頭嚴重變形，男性駕駛受困在內，立即使用破壞器材將車體破壞，約20分鐘將駕駛救出，但駕駛已經沒有生命跡象，且腿部斷肢，但仍將駕駛送往林口醫院，急救無效後宣告死亡。

警方以車號查詢連繫上家屬，小貨車駕駛為30歲顏姓男子，據家屬表示顏男凌晨載運生鮮蔬果，從桃園交流道上國道要到台北送貨，接到警方通知才知道顏男發生事故。

吳姓貨櫃車駕駛經員警施以酒測，酒測值為零，顏男經抽血亦無酒測值，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

(中時 )

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