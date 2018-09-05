陸非合作論壇習近平挑大樑 李克強缺席不缺位

2018年09月05日 13:17 中時 李文輝

作為今年大陸4月博鰲亞洲論壇、6月上海合作組織峰會、9月陸非合作論壇峰會、11月中國國際進口博覽會等四場主場外交之一的陸非合作論壇，4日已在北京落幕。然而，在議程中並未出現總理李克強身影，引來揣測。多維新聞網分析，這純屬分工問題；大陸正以倡議「一帶一路」等，重構以西方價值和權力結構為基礎的國際秩序。李克強在陸非合作論壇是缺席而不缺位。過度解讀是對中共體制的不了解。

據多維新聞網報導，前五屆的陸非論壇合作峰會，當時總理朱鎔基和溫家寶都在峰會發表過重要講話。相較前兩任，李克強任總理以來，連續缺席兩屆陸非合作論壇。

多維新聞曾分析指出，與頻頻缺席的李克強相比，習近平對陸非合作論壇的參與度明顯增強。觀察人士認為，主要有三點。首先，是分工問題。從大陸高層此前多次強調的「共產黨領導一切」。2018年3月公布了一項前所未有的黨政機構改革，全面重構黨政關係：中共收攏了大部分決策權，國務院扮演更多執行角色。李克強的低調執政即是大陸政府重新定調黨政關係的體現。

例證就是，雖然李克強未出席峰會相關活動，但他在峰會召開前夕會晤9位非洲國家領導人，並與2日和模里西斯總理共同見證兩國《自貿協定談判諒解備忘錄》，其執行角色顯露無遺。

多維表示，其次，正如習近平在開幕式上演講所說，「中國在合作中堅持真誠友好、平等相待……堅持做到『五不』，即：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，……」這是大陸與西方在對非政策上最根本的區別所在。習近平又重申「面對時代命題，中國將積極參與全球治理，秉持共商共建共用全球治理觀。」

習近平對外戰略思想的最大轉變是從鄧小平的韜光養晦轉變為積極有為。積極帶領大陸參與全球治理，重構以西方價值和權力結構為基礎的國際秩序，就是具體的表現之一。

報導指出，最後，觀察人士注意到，習近平此前親自出席的主場外交都與「一帶一路」倡議緊密相連。

「一帶一路」是習近平在2013年提出的國家戰略，其中蘊含了發展主義的國際觀。新國際觀的核心是發展，建立平等和相互尊重、多元多極的國際社會組織形態，「一帶一路」正是這個暢想的實踐。 綜上三點分析可知，習近平和李克強的各司其職。更直接的說，李克強在陸非合作論壇是缺席而不缺位，過度解讀是對中共體制的不了解。

(中時 )