國車國造新里程碑! 高鐵攜手中鋼研製工程車

2018年09月05日 12:25 中時 陳怡誠 、 王思慧

電車線工程車模型。（陳怡誠攝）

國車國造新里程碑！台灣高鐵公司今日與中鋼公司簽約，中鋼公司將以66個月時間，產製2款共10組（12台）多功能電車線工程車，供台灣高鐵使用。每台工程車本土化比例達近六成，最快2021年起即可陸續投入高鐵電車線維修作業。

交通部長吳宏謀表示，台灣軌道建設佔比例非常重，現今媒合國內產業，讓國車國造邁入新的里程碑，台灣有高速運輸走廊、台鐵環島路網、都會區捷運、輕軌及風景區的重要支線，鐵道陸網綿密，代表維修服務比例愈來愈重，因此先未雨綢繆，讓國內軌道運輸資源能量投入，也跟經濟部合作，產業能量可落地生根。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，在高鐵公司成立20周年之際，實現軌道工業本土化，這次打造的10組（12台）多功能電車線工程車，其中車輛關鍵的轉向架組，全部由中鋼公司自行設計、研發、產製，更領先國際技術，將車體工作平台空間設計最大化，大幅提高維修效率，希望在2021年能投入維修15至30%。

中鋼董事長翁朝棟說，未來高鐵票務系統也要交給中鋼製造，力拼60％車輛國產化。

台灣高鐵表示，本次簽約新購工程車，由高鐵公司依照維修需求提出概念設計，結合中鋼公司專業、精良之技術，將高鐵現行使用的6種工程車型。功能簡併成2款，分別為「多功能維修車」（本次將生產8台）以及「電車線延線車」（本次將生產2組共4台），並採用可靠穩定通用規格品，以降低維護與庫存成本。

(中時 )