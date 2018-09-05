因應極端降雨威脅 中市加速雨水下水道與區排系統規畫

2018年09月05日 12:03 中時 陳世宗

日前連日豪大雨造成台灣部分地區淹水！台中市政府水利局有鑑於全球氣候變遷及短延時強降雨威脅遽增，特針對全市20條區域排水及15個行政區雨水下水道系統檢討規畫，全面提升防洪保護標準，落實中央「逕流分擔與出流管制」策略，並廣設滯洪池，讓水道與土地共同肩負洪水防護責任，減少災情發生。

水利局長周廷彰說，因應都市急遽發展及全球氣候變遷的雙重挑戰，台中市目前部分完成的區域排水及雨水下水道系統，尚待配合現行的都市計畫及治水政策調整；該局積極向中央爭取「流域綜合治理計畫」及前瞻水環境建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」經費，4年來投入區域排水及雨水下水道系統檢討規劃總經費達1.2億元。

水利局從104年起，針對大雅排水、四好溪排水、北溝溪排水、溪尾寮排水、溪心埧排水、南邊溪排水、林厝排水、七星排水、軟埤仔溪排水等20條區域排水(含支流)推動治理規劃或計畫；檢討區域排水總長度約60公里，有效提升區域排水設計保護標準至10年重現期距，及25年重現期距不溢堤。

周廷彰說，海線依據山腳排水規畫報告及治理計畫推動相關護岸及橋梁改善工程。該局向營建署爭取經費，加速推動大安、清水、沙鹿、梧棲、龍井、西屯及南屯區等15個行政區雨水下水道系統檢討規畫，檢討都市計畫區域面積達2萬4000公頃，提升雨水下水道設計保護標準至5年重現期距。

因應氣候變遷短延時強降雨威脅，市府於全市廣設滯洪池，包括沙鹿龍山路、靜宜大學後方及竹林南溪中游滯洪池、太平坪林森林公園、光隆村興隆村共同排水軍營南側及新社九渠溝滯洪池等；加上近年來因為落實排水計畫書審查所設置的滯洪設施，104年起迄今，已增加42萬噸滯洪量體，於歷次豪大雨期間發揮良好的滯洪效果。

周廷彰強調，未來將持續推動中央「逕流分擔與出流管制」政策，要求開發單位義務人落實出流管制精神設置滯(減)洪設施，同時因應氣候變遷所導致的逕流增量，將透過市府各單位協商，結合水利及土地部門進行逕流分擔計畫；同時向中央爭取前瞻水環境建設計畫經費，推動區域排水及雨水下水道系統檢討規畫，打造不怕水淹的「韌性城市」。

(中時 )