新北市民安全不漏氣 4428顆瑕疵瓦斯鋼瓶閥 99％回收

新北市消防局已回收99％瑕疵瓦斯鋼瓶閥。（王揚傑翻攝）

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中時
、中時電子報/
為多一層安全把關，新北市政府提醒，瓦斯鋼瓶平常應放置在戶外等通風良好處所，並應經常檢查鋼瓶閥有無漏氣現象。（吳家詮翻攝）

日前台灣保安工業股份有限公司進口有漏氣疑慮的插銷型瓦斯鋼瓶開關，約有4428顆流入新北轄內，新北市政府為確保市民生命財產安全，自7月15日起，立即要求業者主動回收，並公布辨識方法，且全面清查瓦斯業者、零售市場與夜市等場所，截至8月底止已回收4396顆，回收率已達99%。

新北市消防局追查瑕疵鋼瓶閥流入新北市轄內管道，查出是宜蘭縣金龍驗瓶場及北誼興業驗瓶場（苗栗通霄廠）經瓦斯行流入消費者家中，主要分布在汐止、瑞芳、金山、萬里、雙溪、鶯歌、新莊、蘆洲等8個行政區。

新北市消防局提醒，瓦斯鋼瓶平常應放置在戶外等通風良好處所，並應經常檢查鋼瓶閥有無漏氣現象，最簡單的方式就是用肥皂水塗抹在鋼瓶閥上，如果會冒出泡泡就是漏氣。

此外，民眾應養成使用瓦斯後關閉爐具開關及鋼瓶閥開關的習慣，以避免萬一鋼瓶閥或管線有破損、脫落情形而造成洩漏。遇到有瓦斯外洩時切勿驚慌，應關火（關閉爐具）、閉氣（鋼瓶開關）、開窗（輕啟窗戶），並避免使用電器，如仍有持續大量洩漏情形，應立即撥打119通報消防隊處理。

(中時 )

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