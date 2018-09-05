8000名志工相挺！中市愛鄰守護隊一里一隊達標

2018年09月05日 11:27 中時 盧金足

「愛鄰守護隊」連結在地社區安全網絡，借重區里鄰長力量，整合市府及民間資源，提供「以人為本」的全人式關懷照顧與服務。（盧金足翻攝）

台中市全國首創「愛鄰守護隊」，透過「鄰近關懷」、「在地守護」，召募在地里鄰長及熱心居民擔任守護隊志工，溫馨貼近在地弱勢者需求，自2015年在南區試辦22里隊後，再逐步推廣至各區。第625隊8月底成立後，全市29區各里均有隊伍，宣告「一里一守護」目標達成，至今共招募約8000名志工，投入在地好厝邊守護網。

台中市府民政局表示，台中市長林佳龍上任後推動「愛鄰守護隊」政策，由衛生局、民政局、社會局跨局處合作，並連結在地社區安全網絡，借重區里鄰長力量，整合市府及民間資源，提供「以人為本」的全人式關懷照顧與服務，並以625里「一里一守護」為目標。

愛鄰守護隊自2015年起在南區試辦，由127名愛鄰志工照顧519名獨居及經濟弱勢長輩；2016年擴展20區、332里隊，4000名志工守護1萬7149名獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，訪視人次突破7萬6000多人次。累計至今年8月底，全市29區625里均已成立，共招募約8000名志工。

衛生局表示，感謝民政局與社會局跨局處合作，順利推動愛鄰守護計畫如期達成目標，未來將聚焦長照服務，發掘長照需求者並積極轉介，讓社區資源共享，需要幫助的民眾受到妥善照顧及服務，讓全市每個角落都充滿關懷。

為提升愛鄰守護隊未來推動的質與量，市府今年7至8月舉行愛鄰守護隊觀摩研習交流活動，分別由東勢區、梧棲區、北屯區及北區4區公所承辦，近1200人參與，藉由成果展現、績優里隊標竿學習、優秀志工經驗傳承等示範觀摩，以及民政局、社會局、衛生局等主政機關與區公所交流討論，將成功經驗推廣至各里隊，解決執行遭遇的困難，增進推動成效。

(中時 )