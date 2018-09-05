8000名志工相挺！中市愛鄰守護隊一里一隊達標

台中市「愛鄰守護隊」全市29區625里均已成立，共招募約8000名志工。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
「愛鄰守護隊」連結在地社區安全網絡，借重區里鄰長力量，整合市府及民間資源，提供「以人為本」的全人式關懷照顧與服務。（盧金足翻攝）

台中市全國首創「愛鄰守護隊」，透過「鄰近關懷」、「在地守護」，召募在地里鄰長及熱心居民擔任守護隊志工，溫馨貼近在地弱勢者需求，自2015年在南區試辦22里隊後，再逐步推廣至各區。第625隊8月底成立後，全市29區各里均有隊伍，宣告「一里一守護」目標達成，至今共招募約8000名志工，投入在地好厝邊守護網。

台中市府民政局表示，台中市長林佳龍上任後推動「愛鄰守護隊」政策，由衛生局、民政局、社會局跨局處合作，並連結在地社區安全網絡，借重區里鄰長力量，整合市府及民間資源，提供「以人為本」的全人式關懷照顧與服務，並以625里「一里一守護」為目標。

愛鄰守護隊自2015年起在南區試辦，由127名愛鄰志工照顧519名獨居及經濟弱勢長輩；2016年擴展20區、332里隊，4000名志工守護1萬7149名獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，訪視人次突破7萬6000多人次。累計至今年8月底，全市29區625里均已成立，共招募約8000名志工。

衛生局表示，感謝民政局與社會局跨局處合作，順利推動愛鄰守護計畫如期達成目標，未來將聚焦長照服務，發掘長照需求者並積極轉介，讓社區資源共享，需要幫助的民眾受到妥善照顧及服務，讓全市每個角落都充滿關懷。

為提升愛鄰守護隊未來推動的質與量，市府今年7至8月舉行愛鄰守護隊觀摩研習交流活動，分別由東勢區、梧棲區、北屯區及北區4區公所承辦，近1200人參與，藉由成果展現、績優里隊標竿學習、優秀志工經驗傳承等示範觀摩，以及民政局、社會局、衛生局等主政機關與區公所交流討論，將成功經驗推廣至各里隊，解決執行遭遇的困難，增進推動成效。

(中時 )

因應極端降雨威脅 中市加速雨水… 中市行銷龍眼 國中小試辦納入午…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。