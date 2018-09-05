《 環時》社評：「五不」「四不能」世界應這樣擁抱非洲

2018年09月05日 11:29 中時 李文輝

大陸國家主席習近平在陸非合作論壇北京峰會開幕式上鄭重提出，大陸希望各國都能在處理非洲事務時做到不干預非洲國家探索符合國情的發展道路等「五不」；同時提出任何人都不能破壞陸非人民的大團結等「四不能」。大陸《 環球時報》今社評指出，習近平的重要論斷針對當前非洲事務的一些主要問題，闡明陸方原則立場，對非洲發展獲得更加有利的國際大環境，對消除陸非合作的各種障礙都具有重大意義。

社評稱，圍繞非洲事務，長期存在一種錯誤的思維，就是非洲的落後是那裡缺少「政治民主」而導致的，非洲的希望在於學習模仿西方政治體制，因此西方的對非援助通常伴隨了苛刻政治條件，援助過程也是衝擊非洲政治生態，向非洲空降治理模式的過程。

社評表示，大陸是先走了一步的超大型發展中國家，走適合自己發展的道路，這是大陸改革開放40年最深刻的經驗和信念。大陸與非洲國家開展合作，既無西方舊有對非思維的包袱，也沒有要「主導」、「領導」非洲的戰略私心，開展同非洲合作是大陸擴大對外開放很自然的一部分，因此陸非合作走上了契合實際的新路。

社評說，「新中國」的歷史就是一部工業化的推進史，改革開放40年是工業化的加速期，而非洲缺的恰恰也是工業化，這是任何國家現代化不可逾越的階段。大陸不去干涉非洲內政，而是送去了非洲工業化最需要的經驗、技術等各種資源，雙方的合作集中在了為非洲現代化打基礎，而不是強迫非洲在政治上折騰。

社評強調，陸非合作是成功的，這從非洲各國對大陸投資的歡迎和它們對西方攻擊陸非合作的嗤之以鼻上可以清晰看出。

社評表示，習近平強調的「五不」和「四不能」是對陸非這些年成功合作的經驗總結，也是從非洲人民的利益出發對外部世界應採取正確方式處理非洲事務的建議和告誡。希望各方都能以積極的態度認真審視陸非合作的成功之處，拋棄戰略私心，協同促進圍繞非洲事務的多贏和共贏。

社評稱，在「五不」中，不干預非洲國家探索符合國情的發展道路、不在對非投資融資中謀取政治私利，這兩個「不」尤其新，相信它們一定能帶來觸動。

(中時 )