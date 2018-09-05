貿易戰可怕在於這點！中美領導人必須知道

美國總統川普和中國國家主席習近平即將帶領全球2大經濟體，走向自1930年代以來情況最糟的貿易戰。(示意圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

外界都認為中美貿易戰越打越可怕，但是這個「可怕」究竟在於何處呢？《金融時報》(Financial Times)評論指出，其實美國和中國領導人都還不清楚自己的對手到底是怎樣的人，甚至對兩國情勢有所誤解或誤判，卻貿然帶領世界2大強國往戰場上去，這實在非常危險！

貿易戰常態化！北京使出這個手段才是關鍵
貿易戰讓這國坐收漁利！改變分工版圖
影》終戰前夕！伊朗＋俄＋土耳其力挺敘利亞

報導評論說，美國總統川普和中國國家主席習近平即將帶領全球2大經濟體，走向自1930年代以來情況最糟的貿易戰。但是隨著爭議不斷升級，雙方似乎都誤解了彼此的弱點，甚至其實他們根本還不太了解對方性情或處事如何。但可以確定的是，兩人個性都想盡辦法要「佔上風」，然而，實際上他們對彼此的國情和局勢，有些誤判或個人盲點。

目前，雙方的誤解一方面來自，川普可能認為中國經濟成長放緩部分原因是來自貿易戰升級。另一方面則是，中國官員對美國國會中期選舉保持懷疑的態度。因為他們認為如果共和黨11月選舉失利的話，將會迫使川普式微或退縮。

由於中國經濟專家劉鶴不斷主張，去槓桿和風險防範是今年最重要的金融發展工作，但是評論認為，他們沒有料到在中國經濟放緩之際，突然出現必須和美國打一場貿易大戰的現實情況。

報導還說，中國官員也錯誤的解讀了美國中期選舉情況，因為他們預期共和黨將會潰敗，讓北京當局能抓住一個翻盤的機會，避免川普再度升級貿易戰。但事實卻是，即使選情失敗，川普還是可能發布更強硬的對中貿易政策，方便自己能夠順利爭取連任，為2020年選舉總統而鋪路。

(中時電子報)

文章來源：US and China’s trade war is based on false assumptions

長榮航空歧視同志？美同志夫妻帶… 影》燕子惹禍 日兵庫縣二手車場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。