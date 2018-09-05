貿易戰可怕在於這點！中美領導人必須知道

2018年09月05日 11:40 中時電子報 何宜玲

外界都認為中美貿易戰越打越可怕，但是這個「可怕」究竟在於何處呢？《金融時報》(Financial Times)評論指出，其實美國和中國領導人都還不清楚自己的對手到底是怎樣的人，甚至對兩國情勢有所誤解或誤判，卻貿然帶領世界2大強國往戰場上去，這實在非常危險！

報導評論說，美國總統川普和中國國家主席習近平即將帶領全球2大經濟體，走向自1930年代以來情況最糟的貿易戰。但是隨著爭議不斷升級，雙方似乎都誤解了彼此的弱點，甚至其實他們根本還不太了解對方性情或處事如何。但可以確定的是，兩人個性都想盡辦法要「佔上風」，然而，實際上他們對彼此的國情和局勢，有些誤判或個人盲點。

目前，雙方的誤解一方面來自，川普可能認為中國經濟成長放緩部分原因是來自貿易戰升級。另一方面則是，中國官員對美國國會中期選舉保持懷疑的態度。因為他們認為如果共和黨11月選舉失利的話，將會迫使川普式微或退縮。

由於中國經濟專家劉鶴不斷主張，去槓桿和風險防範是今年最重要的金融發展工作，但是評論認為，他們沒有料到在中國經濟放緩之際，突然出現必須和美國打一場貿易大戰的現實情況。

報導還說，中國官員也錯誤的解讀了美國中期選舉情況，因為他們預期共和黨將會潰敗，讓北京當局能抓住一個翻盤的機會，避免川普再度升級貿易戰。但事實卻是，即使選情失敗，川普還是可能發布更強硬的對中貿易政策，方便自己能夠順利爭取連任，為2020年選舉總統而鋪路。

(中時電子報)