腦深部刺激術 讓巴金森廚師重拾鍋鏟拚經濟

中國附醫神經部醫師呂明桂指出，腦深部刺激術，是透過精準定位手術將電極片置入顱內兩側視丘下核，透過微電流刺激，抑制巴金森患者腦部過度放電。（馮惠宜攝）

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巴金森病患沈先生指出左胸下置放的脈衝電池，直說，手術後他很滿意。（馮惠宜攝）
神經外部醫師鄭宇凱指出，在手術時需以立體定位頭架進行手術。（馮惠宜攝）

55歲自助餐廚師洪先生8年前開始出現炒菜時手會顫抖，不以為意，直到兩年後惡化到口齒不清、步伐不穩，就醫確診是巴金森症，開始服藥控制，服藥4、5年後又出現藥效失效，幾乎是不能動彈，經接受腦深部刺激術後，重拾鍋鏟繼續打拼經濟，洪先生5日現身感謝醫療團隊治療，讓他還擁有勞動力。

中國醫藥大學附設醫院神經部醫師呂明桂指稱，巴金森氏病為國人常見的神經退化性疾病，主要症狀為漸進性的動作遲緩、肢體僵硬、靜止性顫抖以及平衡障礙等。雖然在疾病早期藥物治療效果通常不錯，但隨著疾病進展，藥效持續的時間會逐漸縮短，造成患者肢體亂動或肢體乏力，此時透過「腦深部刺激術」能發揮更好的成效，洪先生開心見證成果。

洪先生說，自己吃藥控制4、5年後，變成一天要吃好幾次藥，每每藥效沒了，整個人像斷電一般，不能動彈，在醫師建議下接受腦深部刺激術，現在4小時吃一次藥，又可以站在爐火前炒菜。

中國附醫神經部主任蔡崇豪指出，外科部醫師鄭宇凱指出，腦深部刺激是以微電極刺激腦部抑制患者腦部過度放電，其需要精密的手術定位、跨科合作，神經外科醫師鄭凱宇指稱，中國附醫自2004年迄今已完成100例，且自2015年起刺激器也納入健保給付範圍，減少病患相當大的負擔。

(中時 )

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