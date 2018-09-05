與呂安妮決裂內幕再添一樁 「他」被偷改名王文洋氣炸！

王文洋對於呂安妮疑似擅將小兒子排輩取的名字「王泉力」改掉，而怒極提告。(中時資料照片)

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中時電子報

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋，身價百億的他近日為兒孫事操碎了心，他和「人生伴侶」呂安妮牽手22年育有1子，這段感情非但沒修成正果，還在去年宣告分手，呂安妮帶著孩子搬離台北信義商圈「御之苑」豪宅，剛開始一家三口還會相約吃飯聯絡感情，沒想到王文洋之後長達1年沒兒子音訊，因而怒告呂安妮，除此之外，讓他發怒決裂呂安妮的，還有這一樁。

王文洋為了兒子怒告孩子媽呂安妮，此事延燒多時，所幸在親友及律師居中協調下，目前王文洋已撤回對昔日愛人的刑事、民事告訴，和平收場，據《鏡周刊》報導，王文洋之所以動怒採取行動，一來因為他已1年多沒見到19歲的兒子王泉力，且拿下英國倫敦帝國大學博士學位的他，希望兩個兒子都成為自己的學弟，因此去年也幫王泉力申請了帝國大學理工科系，小兒子也相當爭氣申請上了，王文洋還為此跟呂安妮母子倆吃飯慶祝，沒想到在慶祝餐會後，王文洋即失去兒子音訊，懷疑是呂安妮控制了孩子的行動，憤而提告。

另外，相傳更讓王文洋生氣的是，英文名為「Solomon」的小兒子，中文名字乃依照王家輩分排得「泉」字，取名王泉力，孰料疑似呂安妮將兒子改名為「王銓勵」，完全不見「泉」字蹤跡，王文洋為此打電話給孩子的媽，然電話有通卻沒人接，才讓他氣炸請了律師提告，但目前此事已撤告和解落幕。

(中時電子報)

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