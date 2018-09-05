環團抗議第3天然氣接收站 籲政府勿成藻礁世紀殺手

2018年09月05日 11:46 中時 張理國

中油雖將第3天然氣接收站計畫面積從232公頃縮減到23公頃，希望爭取補提環差報告過關。不過，搶救大潭藻礁行動聯盟等環團質疑，縮小面積仍然無法迴避藻礁生態區。環團上午到行政院前抗議，呼籲蔡總統、賴揆及桃園市長鄭文燦不要成為「藻礁世紀殺手」。

中油桃園觀塘第3天然氣接收站位於大潭藻礁區，環團長期抗議蓋天然氣接收站會破壞藻礁生態。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，行政院長賴清德日前接受專訪時提到要縮減開發面積，但他對藻礁的保育有點無知。另外對環現差的部分，環團認為即使是縮小面積，也違反環現差的原則，環現差是根據現在和過去不同的環境，該迴避就要迴避，但這次修正後並沒有真正迴避，還是玩假的。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華則說，中油雖縮減開發面積，但是沒有交代觀塘工業港開發，如何解決南邊「觀音保護區」侵蝕問題，中油提出的都是1997年前後的舊資料，應該重提工業專用港環評。

行政院副發言人丁允恭說，政府在能源建設時，會兼顧衡平生態保育價；而為落實非核家園兼顧供電無虞，第3天然氣接收站如期興建是關鍵的一環，政府會限縮開發面積、迴避藻礁，來避免生態影響；賴揆也要求中油做好充份的調查與說明，爭取通過環評。

(中時 )