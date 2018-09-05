《全台最速報》核四再byebye！第2批燃料束摸黑送抵基隆港

核四再byebye！第2批燃料束摸黑送抵基隆港

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎核四再byebye！第2批燃料束摸黑送抵基隆港

核四首批160支燃料束繼7月4日運美後，意味著核四確定走入歷史，今（5）日凌晨0時再送第2批240支、分12輛貨櫃車載運，送抵基隆港西19碼頭，將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪後，運往美國原廠異地保存。

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(中時電子報)

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