《全台最速報》核四再byebye！第2批燃料束摸黑送抵基隆港

2018年09月05日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎核四再byebye！第2批燃料束摸黑送抵基隆港

核四首批160支燃料束繼7月4日運美後，意味著核四確定走入歷史，今（5）日凌晨0時再送第2批240支、分12輛貨櫃車載運，送抵基隆港西19碼頭，將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪後，運往美國原廠異地保存。

◎蔡政府黔驢技窮？傳范巽綠回鍋教育部政次

高市教育局長范巽綠傳出將回任教育部次長，消息傳出震驚教育界，全國教育產業總工會發出新聞稿痛批，這項人事安排顯示蔡政府已黔驢技窮，找不到更適合的人選，只好回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠回鍋。

◎雲林女婿返鄉 韓國瑜現身為張麗善拉票

高雄市長參選人韓國瑜是雲林西螺女婿，5日早上他與雲林縣長參選人張麗善首次合體在斗六西市場拜票，受到支持民眾團團圍住，韓國瑜妙語如珠，婆婆媽媽被他逗得哈哈笑。

◎與蘇民調差距縮小 侯友宜：贏得選戰沒問題

國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午前往新莊區宏泰市場掃街拜票，受到攤商和買菜民眾熱情歡迎，面對最新民調顯示與對手蘇貞昌差距縮小至不到1％，侯友宜說，民調就是參考，會繼續努力的奮戰，「我一定會贏得選戰！」

(中時電子報)