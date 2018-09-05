「文明反思—曾長生作品展」從童年到數位靈光

2018年09月05日 12:03 中時電子報 綜合報導

台灣第一位藝術評論博士曾長生，甫獲中華民國畫學會頒發「藝術理論」金爵獎。兼具外交官、新聞工作者、藝術理論學者等多重身份的藝術家曾老師，應台北有璽藝術空間之邀請，將於2018年9月16日至11月18日展出「文明反思—從童年到數位靈光」各時期的代表作品。

在南北美洲二十餘年的外交生涯中，曾老師看盡拉丁美洲多族群的文化、多元的政經制度，致使他能以宏觀的人類學角度閱世，提出跨世代/跨領域/跨文化的觀點。在紐約期間的「蛻變」系列，以濳意識的感性筆觸呈現，是感性與理性過渡期的作品。在拉丁美洲單槍獨闖熱帶雨林的經歷，使畫作開始出現大蜥蜴圖像以及交錯盤結的紅色樹幹叢林。旅居加拿大之後，嚮往北方的神秘荒原，而產生「風與狼」系列作品。(參見1994年台灣省立美術館<曾長生旅南北美洲二十年>個展，曾長生創作自述: 從<與蜥蜴同眠>到<與狼共舞>)

文明反思–3, 97x130cm, 複合媒材, 2017。(圖片有璽藝術空間提供)

1991年後開始短期返台，醞釀出「歸巢」、「童年」系列，畫面納入滑梯等童趣懷想。1999-2001年「冷光」系列，由過去強調點、線、色的表現，演變為著重色面在空間之中的結構，進而強調立體光影，並增添ㄧ些潛意識與形而上的色彩。

2002-2004年「天梯」系列，天梯通往天，代表着向上、向善的希望，也可以說是一種帶形而上內涵的解脫。2005-2015年「數位靈光」系列，2016年迄今「文明反思」系列，色彩冷靜強烈，以幾何造形表達數位媒介的虛擬影像，色調詭異，如入虛幻空間。隱約其間的冷光、螢光、磷光，反映於虛擬的神秘空間，暗示着在現代人疏離的精神內涵中，融入了ㄧ線生命的靈光。

在曾老師各系列作品中，ㄧ以貫之的不斷出現大蜥蜴、野狼、孤鷹，呈現人與自然界動物共處之幻境，也呈現了冷漠疏離的都市叢林中，孤獨一隅的野生動物。這些孤寂的動物身影，正是作者內心深處戀念不已的自然原始力量。人類追求文明，切斷了與其他野生動物的聯繫，也與「叢林心」的（大自然）漸行漸遠，並為此付出巨大的代價，這也就是此次展覽的主題「文明反思」所提出的嚴肅課題。

曾老師著作等身，「禪與現代美術」等專書四十餘種、「非西方美學新結構」叢書稿五十餘種、學術論文發表四十餘篇，其它藝術文化論述專文發表四百餘篇。歐亞及南北美洲地區個展四十餘次，聯展八十次。

有璽藝術空間位於台北市松山區三民路136巷26號1樓，電話：02-2761-2881。開放時間：週二到週日上午11時至下午6時，週一休息。開幕茶會訂於2018年9月16日下午三時。

(中時電子報)