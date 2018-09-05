吳青峰唱《請聽》拍花博MV 飽覽歌劇院之美

創作才子吳青峰為台中世界花卉博覽會量身打造創作並獻唱主題曲《請聽》，推出後受到廣大粉絲的喜愛。（盧金足攝）

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吳青峰之前沒機會造訪台中國家歌劇院，這次趁拍攝工作，飽覽世界第九大新地標的建築及空間之美。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

花博推廣大使吳青峰為台中世界花卉博覽會創作並獻唱主題曲《請聽》，推出後受到粉絲喜愛，連台中市長林佳龍也會唱！為展現歌詞的深刻意境與花博溫暖生命力，《請聽》MV版特別到台中國家歌劇院及沙鹿的九天黑森林等地取景，以24小時的「鐵人」完成拍攝行程，影像與音樂的完美結合，增加花博「聲」勢。

吳青峰擔任音樂製作人，同時擔綱詞曲創作及演唱，以台中花博標語「聆聽花開的聲音」為靈感，創作專屬單曲《請聽

》，歌詞將人的一生比喻為花的一生，融入嬰兒哭聲、戀人絮語、家庭熱鬧聲響，創作出富溫暖生命的歌曲。

同時巧妙地把台中花博的核心理念與精神融入其中，動聽的旋律推出後，湧入大批粉絲及網友好評分享，也讓11月開幕的花博廣受外界期待。

台中市府表示，為拍攝《請聽》MV，日前吳青峰來到台中市展開24小時的「鐵人」拍攝行程，包括擁有獨特的美聲涵洞與圓弧曲牆造型的台中國家歌劇院，還到沙鹿祕境景點「九天黑森林」都成為MV畫面取景地點，讓大家隨著他的歌聲與腳步，欣賞台中獨特的城郊景色。

新聞局指出，吳青峰拍攝當天凌晨一點就搭車來台中，立即開始梳化及密集的MV拍攝工作，吳青峰興奮得像是小學生郊遊踏青一樣，因為之前一直沒機會造訪台中國家歌劇院，這次趁拍攝工作，從內到外仔細參觀，飽覽世界第九大新地標的建築及空間之美。

由於MV特別於台中國家歌劇院前搭設「水上之床」，安排拍攝化身為音樂天使的吳青峰醒來的畫面，特殊場景吸引不少清早做晨操的民眾好奇圍觀，讓他覺得既害羞又印象深刻。

吳青峰拍攝空檔時，還隨著運動的民眾做晨操，還趁機宣傳台中花博展出的資訊，成為十足的花博推廣大使。

吳青峰拍攝攝過程，還發現合作的九歲的小男孩演員潤潤，也會唱《請聽》而且歌詞一字不漏，讓他十分驚訝，吳青峰表示，因為這首歌很新，歌詞很多而且不容易唱，潤潤真的很厲害，《請聽》這首歌輕快又具活力的音樂感染力，大人

、小孩都愛聽。

台中花博主題曲《請聽》MV故事，以歌手吳青峰在小男孩的帶領下，展開一段在花卉間的奇幻時光之旅，透過孩子的眼睛，彷彿每個人都看見一座隱匿在城市中的森林，藉由花、植物及音樂而彼此交流，象徵聆聽愛的各種聲音。

(中時 )

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