台北》會面四大住宅團體 姚文智：收回國民黨不當黨產當社會住宅

2018年09月05日 12:21 中時 陳君瑋

台北市市長參選人姚文智（中）與民間住宅政策團體座談，提出將收回國民黨不當黨產來作為混居型社會住宅的構想。（陳君瑋攝）

台北市市長參選人姚文智（右）與民間住宅政策團體座談，會後民間住宅政策團體送姚文智巢運衣服。（陳君瑋攝）

台北市市長參選人姚文智（中）與民間住宅政策團體座談，會後民間住宅政策團體送姚文智巢運衣服。（陳君瑋攝）

台北市市長參選人姚文智與民間住宅政策團體座談，會後接受採訪表示市長辯論每一位參選人都應參加。（陳君瑋攝）

民進黨台北市長候選人姚文智與四大民間住宅政策團體會面，這四大團體包括社會住宅推動聯盟、房市改革行動聯盟、OURs專業者都市改革組織以及崔媽媽基金會，大家針對台北的住宅政策交換意見。姚文智同時提出將收回國民黨不當黨產來作為混居型社會住宅的構想，希望增加社會住宅。

姚文智指出，目前台北市歸納有三大社會住宅問題，抱括社會住宅存量過低、台北市大專院校學生宿舍嚴重不足以及遴選情節阻礙了社會住宅的政策，他認為在這些問題都應該要有相對應的政策才可以施行。

至於他提出的三種混居型社會住宅，除了以公有建物改造、公辦都更容積獎勵之外，還包括把國民黨不當黨產收回改建等方式來建置。

(中時 )