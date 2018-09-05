幼兒園爆黑心餐 教育局：餐點照片列基礎評鑑

2018年09月05日 12:06 中時 陳世宗

台中潭子區日前爆發幼兒園給幼兒吃黑香蕉事件，引發外界震驚。市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁5日在議會質詢時指出，幼兒園學童正是生長發育階段，對於食安問題更應該重視，要求教育局比照國中小營養午餐管理辦法，管制幼兒園的餐點。

教育局長彭富源說，為了加強對幼兒園餐點的管理，教育局將首創要求各幼兒園，將每天所準備的餐點照片，上傳至網站，提供家長點閱。並將會列入幼兒園基礎評鑑中。

台中市議會5日進行教育文化業務質詢。謝明源指出，潭子幼兒園發生黑心餐點事件，教育局雖然在4日中午到該幼兒園進行調查，給予1個月的時間改善，他認為，教育局應該要求園方立即改善飲食，而非給予長達1個月的期限，讓家長在這1個月的時間內，每天還要擔心孩子在幼兒園吃的食物是不是安全、健康。這次事件是家長透過網路爆料後，教育局才前往調查，顯示平常教育局對於幼兒園的餐點缺乏管理機制。

陳淑華說，幼兒園的孩子們在園內，一天有午餐及早上、下午二次點心，餐食次數多達三次，比例很高。幼兒的生理在成長、發育的初始階段，這時期的健康及發育很可能對小朋友日後一輩子的健康有所影響，市府應研議建立比照中小學營養午餐管理標準，建立管理機制。

翁美春指出，己所不欲勿施於人，每個人家中都有幼兒，但是這些不良的幼兒園卻沒有這種觀念，還要將這些黑心食品給小朋友吃，實在不應該，希望教育局能夠給予這些幼兒園適當的處分。

邱素貞、蕭隆澤說，食安問題現在大家都已經很重視，何況是正在發育的幼兒園學童，市府更應該加強對食安的管理。此外，幼兒園都有接受市府托育一條龍政策的補助，因此，餐點部分也應該納入相關的管制中。

張芬郁認為，現在人手一機，許多學校都有APP點名系統，她希望幼兒園也能全面設有此措施，並將營養午餐透明化連結該設備，讓家長安心。

彭富源表示，潭子區幼兒園生這種事件，確實讓民眾非常痛心。但目前幼兒園的餐點管理，並無法源的依據，因此只能以查核方式進行督導，如有發現違規事件，將會給予適當的處分，最重甚至可以勒令停止招生。

但為維護學童吃得安全，教育局全國首創，要求各幼兒園將每天所準備餐點的照片，上傳至網站，提供家長點閱。並將會列入幼兒園的基礎評鑑中。

(中時 )