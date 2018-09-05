燕子強颱造成關西大停電 5日上午仍57萬戶停電

2018年09月05日 13:01 中時 黃菁菁

燕子強颱造成關西地區災情慘重。(京都台僑提供)

燕子強颱造成關西地區災情慘重。(京都台僑提供)

燕子強颱造成關西地區災情慘重。(大阪李姓台僑提供)

燕子強颱造成關西地區災情慘重。(大阪李姓台僑提供)

燕子強颱4日襲擊西日本，關西地區四處可見怵目驚心的慘狀，路樹被連根拔起、屋頂、鷹架被拋到數公尺之外，大卡車、汽車、自行車等都被暴風吹倒、招牌、玻璃四散等。日本政府5日統計，颱風已造成10人死亡，292人受傷，逾57萬戶停電。

日本警察廳5日統計，大阪府、滋賀縣共10人死亡。總務省消防廳至5日上午的統計，大阪、愛知等21個府縣共有292人受傷，受災地區的房屋受損或浸水的共有317棟。

關西電力指出，4日受到強風的影響，大阪、兵庫、和歌山等地至少有370根電線桿折掉，配電設施遭受莫大損害，使得大範圍地區停電。關電統計，近畿地區5日上午仍有57萬5100戶停電，約占管區所有18萬3千用戶的4分之1。這是平成年間因颱風受害造成的最大規模停電。

停電使各地區公所、醫院，甚至便利超商等商業設施都受到影響，也給居民生活造成不便。關電指出，已出動關電集團旗下以及合作廠商的約8千人投入搶修工作，也請求其他電力公司提供出借40輛高壓發電機車等支援。大部分地區預計在7日之前可恢復供電，但部分地區因道路受損等因素，可能長期停電。

(中時 )