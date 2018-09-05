反深澳燃煤電廠 國民黨將推黑色口罩與公車文宣

2018年09月05日 12:11 中時 葉德正

半數以上民眾反對深澳燃煤電廠，也成了參選人選戰主打議題，國民黨6名新北市議員參選人組成的「新希望聯盟」，5日在新北市黨部舉行「拒絕PM2.5 別再搞深澳」記者會，重申反深澳燃煤電廠立場，市黨部也推出反深澳燃煤電廠口罩競選小物，另還有6部788（板橋到瑞芳）反深澳公車廣告將上路。

「新希望聯盟」成員第3選區（蘆洲、三重）王威元、第10選區（金山、萬里、汐止）廖先翔、第7選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）江怡臻、第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）唐慧琳、第4選區（板橋）葉元之、第1選區（石門、三芝、淡水、八里）陳偉杰。

唐慧琳說，蔡英文總統非常「礙」台灣，不能只有中南部吸到空汙，連北部也要，現在把燃料棒送出去，沒了燃料棒造成既成事實，就要只能依靠火力發電，甚至利用中選會，讓他們連公投機會都沒有。

葉元之說，有半數民意都認為不該蓋深澳燃煤電廠，蔡英文政府不是說要謙卑、謙卑再謙卑，呼籲選民年底用選票教訓民進黨，當作深澳燃煤電廠的公投，讓民進黨知道不顧民意的下場。

廖先翔說，燃煤電廠不只造成空汙，也嚴重影響海洋生態，不能因海底生物沒有選票就欺負牠們，讓海綿寶寶可以快樂生活在深澳灣海域。

陳偉杰說，深澳燃煤電廠造成的空汙不只影響新北市，北部近千萬人口未來都要壟罩灰濛一片的天空下，十顆電火球都不夠照亮我們的天空。

江怡臻說，民進黨在野的時候，提出要孩子不要核子，但深澳燃煤電廠的排出的汙染是然氣所沒有，雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校的前車之鑑，瑞濱國小距深澳燃煤電廠僅500公尺，孩子健康誰顧，他也要當了阿公的蘇貞昌將心比心，不要實問虛答、猶豫不決，這根本不是衝衝衝。

王威元說，即日起，每個議員參選人將發放4000個黑色的口罩，另外還有6部788（板橋到瑞芳）反深澳公車廣告將上路。

(中時 )