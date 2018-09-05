美國警方：劉強東是因被中國女留學生指控強姦而被捕

2018年09月05日 12:26 中時 藍孝威

儘管京東創始人劉強東已經被暫時釋放並返回北京，但美國當地時間本週二，即9月4日，明尼蘇達警方公佈的更多關於劉強東涉嫌性侵犯的調查報告細節顯示，劉強東在上週末被捕的原因是被指控強姦。

據介面新聞報導，警方稱，該涉嫌強姦案發生在明尼蘇達當地時間上週五凌晨1點，而劉強東是在週五當天晚上被捕的。

該報告還顯示，劉強東是上周在明尼蘇達大學卡爾森管理學院進修商業管理的博士學位項目時，被一位同樣來自中國的女留學生指控，而警方正在繼續在該校尋找對這一事件熟悉的人展開調查。

隨後華爾街日報發佈了劉強東上週五晚在明尼蘇達大學被捕時的視頻截圖照片。

明尼蘇達警方發言人John Elder向界面新聞證實稱，這個報告實際是在上週五劉強東被捕的時候記錄的，因為是公共信息，所以可以將其公開。目前正對劉強東在明尼蘇達大學居住期間行為繼續調查，調查剛剛起步，目前無法對劉是否會被起訴作出任何評論。

不過，警方今天公佈的信息與劉強東的辯護律師的說法大相徑庭。劉強東的辯護律師之一Earl Gray在美國當地時間本週二稱，他不認為劉強東會面臨任何起訴，因為「沒有任何可靠的證據證明他（劉）做錯了什麼，他沒有任何不當行為。」

案發歸屬地Hennepin縣檢察官辦公室發言人Chuck Laszewski表示，檢察官仍在等待警方調查人員的案件調查檔案，然後他們才能確定是否對其進行起訴。

京東北京時間週一稱，劉強東8月31日被美國明尼阿波利斯市警方帶走調查，不久後劉強東即被釋放，在此期間他沒有受到任何指控，也沒有被要求繳納任何保釋金。目前他已經回到中國正常開展工作。

北京時間9月4日上午，劉強東現身京東集團總部，出席京東與如意控股集團戰略合作簽約儀式。

京東在納斯達克的股票在美國時間本週二下跌了6％，今年以來下滑了29％。

(中時 )